Catoira se planta por la parcelaria: “Ou nos facemos valer ou terannos empantanados”

Bajo el lema “Parcelaria de Catoira, xa”, más de un centenar de vecinos se reunieron esta mañana para mostrar su indignación y desconformidad por la falta de avances del proceso de concentración parcelaria, que sigue paralizado tras más de dos décadas de historia. “Ou nos facemos valer ou senón terannos aquí empantanados”, subrayó el alcalde, Xoán Castaño, que acompañó a los representantes de la junta local para presionar a la Xunta con el objetivo de que destine más inversión y medios a la parcelaria. Así, representantes de los propietarios criticaron que otros procesos que comenzaron recientemente, como es el caso del de San Miguel de Valga, se encuentren “xa case ao mesmo nivel” y una dotación presupuestaria similar al de Catoira tras 24 años de trámites, por lo que solicitaron una discriminación positiva para recuperar el tiempo perdido y resolver los expedientes que llevan años sin tener salida: “Que se resolva como sexa”.



El objetivo de esta concentración pasó así por “facer forza para que tomen algunha medida” y poder desatascar el proceso. Asimismo, también cargaron con dureza contra Medio Rural por continuos cambios de criterios, falta de comunicación y poca planificación: “Dan dous pasos para diante e tres para atrás”.



En este sentido, miembros de la junta local de la parcelaria denunciaron las “sorpresas” que se encuentran en cada reunión mantenida con Medio Rural, “cousas que non sabemos e xa están feitas”, como cambios en las adjudicatarias de los trabajos o la división de la zona sur de la parcelaria, entre otras cuestiones. De igual modo, recordaron que la Xunta había anunciado que, en la zona norte, en 2025 estarían resueltos los recursos presentados por los propietarios de terrenos, así como que estarían diseñadas las nuevas fincas. En cuanto a la zona sur, se realizaría un nuevo levantamiento para fijar las bases e identificar todas las propiedades. Unos anuncios que, sin embargo, no salieron adelante, según criticó el gobierno local. “Non pode ser que o pouco valor que teñen eses patrimonios no rural se perda abandonado porque a administración non fai o que debe”, sentenció Castaño.