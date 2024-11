Catoira presentará en Culturgal una réplica de una moneda hallada en As Torres con mil años de antigüedad

El Concello de Catoira volverá a estar presente por segundo año consecutivo en Culturgal con un punto de información y divulgación que duplicará el espacio de la pasado edición y siguiendo como eje temático el “mundo vikingo”. Asimismo, presentará un réplica de una moneda hallada en el entorno de As Torres do Oeste, aunque con origen de Francia, que data de entre los años 1068 y 1109. La moneda es de origen cristiano y coincidió en el tiempo con la la vida de Diego Xelmírez, según explicó el edil de Cultura, Raúl Gómez. Pese a que no se puede determinar en que momento llega la moneda a Catoira, hay muchas hipótesis: podría proceder de las rutas comerciales por el río Ulla en la Edad Media, del Camino de Santiago o, incluso, haber sido testimonio de alguno de los viajes realizados por Diego Xelmírez a Roma o a la Abadía de Cluny.



La autora de la elaboración de la réplica de la moneda fue la restauradora de bienes culturales y guía en el CACTO, Ana González, que recreó la pieza en cerámica en un formato mucho mayor de su tamaño real para poder apreciar la simbología grabada en sus caras. La información sobre la moneda se podrá conocer por vez primera en Culturgal en un panel explicativo que después se llevará al propio centro de interpretación vikingo para que permanezca allí de manera definitiva.



Asimismo, habrá también un desfile de trajes vikingos con encaje de Camariñas, una presentación de novedades de arte rupestre y un obradoiro de restauración.