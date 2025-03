Catoira sube un 40% la inversión para rehabilitar las Torres do Oeste

El proyecto que plantea el Concello de Catoira para la rehabilitación de las Torres do Oeste va a suponer un aumento del 40% en el presupuesto inicial planteado en la anterior legislatura del gobierno socialista junto al PP, pasando de los 299.000 euros previstos inicialmente en el proyecto redactado en 2022, a unos 420.000 euros que cuentan ya con el visto bueno de la Axencia Galega de Turismo.



La nueva propuesta salió a licitación este martes en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y pretende adjudicar los trabajos antes de la llegada del verano con un plazo de ejecución de seis meses que dejarán ya en 2026 un nuevo espacio rehabilitado en las Torres vikingas, con nuevas infraestructuras y servicios básicos.



El alcalde, Xoán Castaño, explica como se vio en la necesidad de recuperar y corregir este proyecto fracasado de ‘Mantemento e rehabilitación do patrimonio histórico de uso turístico dos Camiños de Santiago no conxunto monumental Torres de Oeste’, para evitar la pérdida del capital. Ya en el mes de noviembre el Concello informó de este propósito y ahora asegura que la actuación del antiguo gobierno pretendía abarcar recursos demasiado diversos y desconectados entre sí, con una valoración económica muy deficiente, lo que llevaría en su día a dejar en un desierto la licitación.



“Despois de que ningunha empresa se presentara ao concurso para facer aqueles traballos, no Concello puxémonos mans á obra para non perder eses cartos. Corriximos deficiencias administrativas e enfocamos a actuación a realizar nas Torres do Oeste dunha maneira global”, explica el alcalde vikingo.



Esta nueva enmienda se centrará principalmente en la rehabilitación de la capilla, efectuando obras en el tejado, la restauración de la imagen del Apostol Santiago - teniendo en cuenta la vinculación de este espacio con el Camiño de Santiago - proveerán también de puertas el lugar, repondrán el cable de la campana e incluirán un panel divulgativo. En la estación de acceso cambiarán la caseta por una nueva complementaria a la del Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (CACTO).



Finalmente se acondicionará también el paseo inferior al puente desmontando la pérgola y reponiendo tablas en mal estado en la extensión del paseo que recorre la costa del río. Se instalará también un nuevo sistema de iluminación, pero en lugar de hacerlo en las antiguas farolas que se extienden por el paseo, lo harán en el suelo, encajados en el pavimento.



También se mejorarán los servicios con la instalación de una recreación virtual de la defensa de las Torres do Oeste e Compostela durante las invasiones y ataques vikingos, uno de los principales atractivos turísticos de la zona y que sin duda marcan la historia de este municipio.



Por último, se prevé también el acondicionamiento de la vegetación y la reparación del escenario, así como la renovación del mobiliario público urbano y la instalación de dos bolardos rectráctiles para el control de tráfico rodado.



Desde el Concello también han dejado clara su apuesta por modernizar este entorno, declarado Bien de Interes Cultural, siguiendo los parámetros de sostenibilidad con infraestructuras y servicios básicos para poder mejorar la oferta turística del lugar.