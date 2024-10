Los clientes del comercio local de Caldas podrán ir al cine los miércoles por 1 euro en octubre

El Concello de Caldas de Reis y el Centro Comercial Aberto (CCA) lanzan una nueva edición de la campaña “Mércores de cine”, en el marco de las iniciativas de dinamización del comercio local “Eu Merco en Caldas”.

Así, esta campaña busca incentivar las ventas y el uso de los servicios del comercio local durante el mes de octubre. Así, los clientes de los establecimientos adheridos al CCA de Caldas podrán ir al cine por el módico precio de 1 euro, en la sesión de las 21:30 horas, los miércoles 9, 16, 23 y 30 de octubre, hasta completar aforo.



La iniciativa empresarial cuenta con las subvenciones de la Xunta y el Concello de Caldas, que duplicó este año su aportación. “O concello de Caldas sempre apostou polo comercio local como motor da economía da nosa vila, e esta ampliación do financiamento demostra o noso interese por seguir apoiando iniciativas que favorezan tanto aos comerciantes coma aos veciños”, declaró Jacobo Pérez, concejal de Comercio, que añadió que “a relación que mantemos co CCA é magnífica, o que nos permitirá seguir impulsando campañas conxuntas ao longo do ano, co fin de potenciar o consumo nos nosos establecementos e contribuír ao desenvolvemento local”.



Por su parte, el presidente del CCA, José Louzao, agradeció la colaboración del Concello y subrayó la importancia de este apoyo en un momento clave para el sector. “As campañas que realizaremos non só contribuirán a atraer clientes aos nosos comercios, senón que tamén reforzan o sentido de pertenza e compromiso co comercio de proximidade. ‘Eu Merco en Caldas’ é máis ca un lema, é un compromiso co futuro da nosa vila”.



Quejas por los festivos locales

En cuanto a las quejas de algunos comerciantes por el cambio de los festivos locales de cara a 2025, Pérez entiende que “hai diversidade de opinións, todas moi respetables”, aunque destacó que sí hubo consulta previa con el sector, al igual que otros como la hostelería y que “a maioría optaron polas datas aprobadas no Pleno” de septiembre.