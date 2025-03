Comienza la toma de datos de la concentración parcelaria de Catoira-Sur

La concentración parcelaria de Catoira-Sur genera una convocatoria para la toma de datos sobre el terreno y, para facilitar los trabajos, se solicita a los propietarios de las fincas afectadas que rocen y señalicen sus fincas. Este encuentro está fijado para el viernes, 14 de marzo, a las 10.00 horas, en el lugar de O Redondo.

No es la primeira vez que el ayuntamiento de Catoira se ve inmersos en un proceso de reestructuración parcelaria de esta índole. El objetivo es designar e identificar las distintas fincas incluídas en la parcelaria y avanzar así en la tramitación de la zona sur del municipio.

Si bien en la zona norte ya está más encauzado el procedimiento, la parte sur está más ralentizada. De hecho, ya a principios de año más de un centenar de vecinos se reunieron para alzar la voz por la falta de avances.



Zonas afectadas

El perímetro de actuación afecta a Sobre do Condado, Cruz dos Toxos, Portocarro, Cerqueiras de Arriba, Mayos, Sobre do Río, Agro do Mouiño, Agro Longo, Xesteira do Condado, Revolta, Pinar do Rei, Sobreiriñas, Cerqueiro, Agro Cerqueiro, Fonte Salgueiras, Camiño, Agro dos Salgueiriños, Agro das Tomasas y Cortizos, principalmente.