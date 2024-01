El Concello de Caldas culpa a la Xunta por el retraso de las obras del nuevo centro de salud

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, salió ayer al paso de la última controversia surgida entorno a un tema recurrente en los últimos años en la política caldense: la construcción del nuevo centro de salud. Ya en noviembre, el PP culpaba al ejecutivo de no firmar el convenio del Sergas para la cesión de terrenos para el ambulatorio. Una propuesta de Sanidade que creó dudas al respecto por parte de los técnicos municipales, que quisieron clarificar con la Xunta, según destacan desde el Consistorio, por lo que respondieron al convenio con cuestiones relativas a la valoración de gastos y la adquisición de parcelas privadas. Una acción de la que “non hai responsabilidade política ao respecto, tal e como se pode apreciar nos expedientes correspondentes”, según defienden desde el gobierno local.



En este sentido, el alcalde reprochó al portavoz popular en Caldas, Fernando Pérez, que recurra al nuevo centro de salud “como arma política tratando así de tapar as súas vergonzas neste tema” ante las “non inversións” de la Xunta para Caldas. Asimismo, Rey recordó que “Pérez ten capacidade para coñecelo e entendelo”, por lo que le afeó “que as súas declaracións tan só sirvan para desinformar á veciñanza e malmeter cunha cuestión que só ten tintes de seguridades administrativas”.



Una política del grupo popular que, para el socialista, “trata de tapar a moi deficiente xestión da Consellería de Sanidade en Caldas” ante la situación de la atención primaria en el municipio: “o servicio nos últimos anos, no PAC e no centro médico, non estivo completo, e non se pretenderon cubrir as prazas vacantes de médicos, enfermería e pediatría no PAC”, recriminó el regidor.



Unas declaraciones que Rey concluyó lamentando que “unha vez máis os intereses de Fernando Pérez e do PP de Caldas estean de parte das siglas do seu partido, a pesares de que implique volver a darlle a espalda á veciñanza”, sentenció.

“Un percorrido de 14 anos”

La construcción de un nuevo centro médico en Caldas es una de las demandas más recurrentes del vecindario caldense y que, según recordó el ejecutivo, se remonta a “un percorrido de 14 anos onde dende o Concello, os diferentes grupos de goberno foron ofrecendo distintos terreos que nunca recibiron o beneplácito da Xunta”, a la que reprochó la falta de voluntad para que esta vieja demanda vea, por fin, la luz.