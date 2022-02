El Concello de Caldas propone asumir la Sociedad Mercantil

El Concello de Caldas propone asumir las deudas de la Sociedad Mercantil Recreativa Caldense y que el local de la sede pase a ser de titularidad municipal. Así se lo trasladó ayer el alcalde, Juan Manuel Rey, a los vecinos del inmueble donde la entidad tiene el local, que denuncian que la situación financiera de la sociedad impide instalar un ascensor.

Rey explicó que esta misma propuesta se la hizo a los representantes de la entidad hace dos años. La intención del Concello sería la de destinar el local al desarrollo de actividades sociales y culturales, especialmente para las personas mayores que, en la actualidad, carecen de una sede lo suficientemente amplia.El regidor, que también es socio de la Mercantil, considera que esta entidad, fundada en 1977, “está sen actividade real desde ha hai bastantes anos, e non se convocan as asambleas anuais preceptivas, nin se pasan ao cobro as cotas das persoas asociadas, agravando a súa situación financieira e a súa viabilidade”.





De hecho, la Sociedad tiene deudas también con la Comunidad de Propietarios del edificio situado en Padres Pasionistas, lo cual ya está siendo reclamado por vía judicial. “Esta proposta de que o local do Mercantil pase a ser de titularidade municipal é compartida por moitos dos socios fundadores e ex socios, que entenden que esta entidade xa tiña esta vocación de colaborar co Concello e que non ten sentido mantela artificiosamente nas condicións actuais, afastada dos intereses públicos para a que foi creada", aseguró el regidor. Rey trasladó de nuevo ayer esta propuesta al presidente de la entidad y espera "unha pronta resposta, porque en dous anos non avanzaron en ningún sentido.