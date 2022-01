El Concello de Moraña pavimentará un camino y construirá un muro de contención en Rebón

El Concello de Moraña invertirá un total de 100.703 euros en repavimentar un camino y construir un muro de contención en la parroquia de Rebón. La administración local utilizará los fondos del Plan Concellos de la Diputación para ejecutar unos trabajos que responden a una demanda vecinal desde hace ya unos años. Las obras afectarán al camino que está entre Rebón de Arriba y Pasada. Según explica el alcalde morañés, José Cela, actuar en este vial de titularidad municipal es esencial dado que “actualmente é unha vía de circulación moi utilizada no interior do núcleo e precisa dunha mellora para garantir que poida ser utilizada correctamente e con todas as garantías de seguridade”. Así pues, y tal y como figura en el proyecto, se llevará a cabo la limpieza de cunetas en ambos márgenes del camino, aprovechando al máximo la plataforma existente. Además se asfaltará y se recalzarán las tapas de saneamiento y de pluviales.





La obra incluirá la construcción de un muro de contención situado en el centro del núcleo de Rebón de Arriba. Con esta actuación se le da continuidad a la reconstrucción parcial que ya se había hecho con anterioridad y se completa de este modo la construcción total del muro.





El alcalde apunta que la obra se adjudicará la próxima semana de modo formal para poder así iniciar los trabajos cuanto antes.





Esta actuación se suma a la que se han realizado en otros puntos de la localidad a lo largo de este mandato.