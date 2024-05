Concellos de Ulla-Umia recaudarán cerca de un millón de euros al caducar la bonificación a Audasa por la AP-9

La conclusión de la exención del 95 % del IBI a Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, facilitará que los concellos de Ulla-Umia aumenten sus ingresos a cerca de un millón de euros. Así, Valga, que ingresaba el año pasado 21.700 euros pasará a recaudar unos 435.000 euros ; Caldas, de 16.700 a 335.000 euros; Portas, de 7.700 a 154.500 euros; o Pontecesures, de 3.500 a 71.000 euros.



En este sentido, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destacó el papel de la administración provincial a través del ORAL para conseguir que los concellos de la provincia por los que transcurre la autopista AP-9 aumenten sus ingresos. “Hoxe podemos celebrar que podemos falar da AP-9 en termos de ingresos, en lugar que en termos de gasto para o peto dos usuarios”, valoró López, que reflexionó sobre la gestión de la autopista por parte del Gobierno central: “Onte soubemos que na Asemblea de Portugal votouse, co voto favorable, entre outros, do Partido Socialista, para poñer fin as peaxes de varias autoestradas lusas, entre elas, a que conecta Porto con Vigo. Unha situación que contrasta, naturalmente, coa que vive a AP-9 en Galicia, con subas indiscriminadas ano a ano”, sentenció.