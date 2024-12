Un Cuarto Premio de la Lotería deja un pellizco de 200.000 euros en Caldas

Hoy era un día para confiarlo todo a la esperanza por encima de las probabilidades. Más si eres de Caldas y compras tus boletos del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en la administración número 1, “O Camiño Real”, situada en la calle Xoán Fuentes y que parece tocada por la diosa Fortuna, tras repartir en 2021 7,6 millones de euros y estrenarse en 2012 con otro Quinto Premio. En esta ocasión, el establecimiento regentado por Miguel Martínez, repartió un buen pellizco de 200.000 euros, un total de diez décimos (una serie) del número 77.768, agraciado con uno de los dos Cuartos Premios.



Un número, “a priori”, feo, según reconocía Martínez, pero que se vendió de forma íntegra por ventanilla. No se sabe, sin embargo, si se trata de un boleto repartido entre la villa, ya que reconoce que tiene una amplia clientela entre concellos limítrofes o, incluso, turistas. No se nota tanto, señaló, la venta en peregrinos que hacen el Camiño que “prefiren comprar en Santiago normalmente” ni un aumento pronunciado en verano por la llegada de más visitantes: “véndese moito durante todo o ano”, subrayó el lotero.



Pese a que se mostró ilusionado por el premio repartido, Martínez reconoció que preferiría que hubiese tocado en otros “numeros máis grandes, que deixarían moitos cartos no pobo”, como ocurrió en el año 2021, cuando se “notou bastante” la lluvia de millones: “acercouse moita xente para darnos as gracias, porque os cartos que tocaron sacounos de situacións complicadas”, indicó. No solo de la villa, precisó, también de A Illa de Arousa, ya que parte de los décimos agraciados se enviaron también aquel año al municipio.



“Píllanme no monte”

Lo cierto es que la noticia cayó totalmente por sorpresa a Martínez, que estaba a primera hora de la mañana tomándose un café y preparándose para ir en bicicleta por la montaña, una afición que tiene desde hace años. “Media hora máis tarde e píllanme no monte”, reconoció entre risas, ya que no se encontraba viendo el sorteo, sino que recibió una llamada advirtiéndole de la buena noticia, que le obligó a cambiar de planes.



Ningún agraciado, sin embargo, se dejó ver por la administración en una mañana en la que predominaba la niebla en la villa termal y en la que no había mucho tránsito por las calles. También tardó en descorcharse el champán en la administración, “mañán hai que traballar” apuntaba Martínez entre carcajadas, aunque después de esta alegría se lleve mejor. El cartel oficial del premio, sin embargo, se hizo esperar durante toda la mañana y no fue hasta a la hora de la comida cuando el ansiado letrero hizo acto de aparición en el establecimiento. Pese al poco despliegue, Martínez, señaló que espera que durante los próximos días se dejen ver algunos de los agraciados, que, en ocasiones, no comprueban sus décimos o dejan pasar el tiempo hasta el último momento.



Recordó así el caso de una clienta que compró un boleto del Cuarto Premio de 2021. “Enterouse o último día, era a unha e media da tarde e iba a caducar o prazo límite, díxenlle que se fora correndo para poder cobralo”. Una alegría —y susto— de última hora que acabó bien, pero que espera que no se repita este año.

Cabe recordar que el Cuarto Premio de la Lotería es un premio mayor, al superar los 2.000 euros. En este caso, el galardón se cobra mediante un cheque o una transferencia, que se realiza de manera inmediata en una entidad financiera.