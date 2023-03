Cuntis aprueba el convenio de 6 millones para desarrollar el polígono industrial de A Ran

El Pleno municipal de Cuntis aprobó ayer el convenio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la Zona Franca para acometer el desarrollo industrial del polígono de A Ran, con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros, con los votos favorables del PSOE y Veciñanza y la oposición del proyecto por parte del Partido Popular.





Una decisión que afeó el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, que tildó de “inaudito” que los populares votasen en contra del convenio para la puesta en marcha del polígono, “despois de máis dunha década de xestións e negociacións”. El socialista sostuvo que “é a primeira vez na historia que un grupo político vota en contra dun avance deste calado e despois de todo o percorrido en negociacións e expedientes”, por lo que pidió a los dos ediles que expongan sus razones para oponerse.





Asimismo, aclaró que la formación conservadora presentó alegaciones que fueron rechazadas con informes favorables de los servicios jurídicos, tanto del Sepes como de Zona Franca, por lo que concluyó que el voto en contra “é unha decisión política”, que va contra “unha ferramenta que estabilice o emprego na contorna”, añadió.





En su intervención, Campos relató la cronología de la tramitación, remontándose a 1999 y remató el debate insistiendo en que “actuamos con responsabilidade no traballo feito en favor do desenvolvemento do polígono”.