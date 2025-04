Cuntis gestiona con propietarios de North Sale la implantación de otra actividad allí tras el cierre

El Concello de Cuntis colaborará directamente con el Gobierno de España y con la Xunta de Galicia para elaborar e implementar un plan de empleabilidad específico para los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica de velas North Sails, ubicada en el polígono de A Ran. La propiedad ha decidido trasladar la producción a Sri Lanka, echar el cierre en Cuntis y dejar en la calle a una plantilla de 27 personas. Una mala noticia en cuanto a puestos de trabajo en una firma que llevaba décadas operando en la zona. Desde la administración local que preside Manuel Campos señalan que desde el momento en que se conoció la decisión de cerrar la factoría se intentó mediar y solicitar una reunión con el grupo americano North Sails, pero –dicen desde el Concello– “non foi posible reverter a decisión unilateral de trasladar a produción fóra do noso país”.



El gobierno local lamenta ahora que esta decisión puramente empresarial por parte “dunha entidade privada que no seu momento recibiu axudas públicas para a súa modernización, supoña a perda dunha unidade de produción en Cuntis”.



Campos declara que son conocedores del impacto que esta medida tendrá tanto en los trabajadores como en la economía local de la villa termal. De hecho asegura que el Concello ya está trabajando activamente con los propietarios de la fábrica para explorar la implantación de una nueva actividad productiva en la unidad.



El regidor socialista asegura que desde su equipo de gobierno no permanecerán inactivos ante esta situación y que seguirá trabajando para “garantir o mantemento e a ampliación do emprego nas empresas do municipio.



Campos destaca que otras empresas del polígono industrial de A Ran están actualmente ampliando su producción e insiste en que el Concello “reafirma o seu compromiso co tecido empresarial local e co benestar dos seus cidadáns e continuará realizando todos os esforzos posibles para mitigar as consecuencia deste peche e fomentar a creación de novas oportunidades”.