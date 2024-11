Cuntis llevará al Pleno una modificación de crédito de 2,3 millones para “financiar a súa débeda” con Hacienda

La portavoz del Partido Popular de Cuntis, Isabel Couselo, denunció ayer que el gobierno local, con Manuel Campos a la cabeza, llevará al Pleno ordinario de este jueves una modificación de crédito “estratosférica” de 2,3 millones de euros. Con ello, según señala la concejala popular, dado que el Ministerio de Hacienda sufragó las facturas pendientes con los proveedores del a finales del pasado mes de octubre, tiene que imputar esta deuda con el Estado por 2.294.039 euros al presupuesto municipal –prorrogado desde 2022–, “o que derivará nunha situación de déficit insoportable e unhas maiores eivas para o funcionamento municipal e dos servizos públicos que xa están a sufrir os veciños de Cuntis”, advirtió Couselo.



En esta línea, la edila calificó de “surrealista” que el alcalde pretenda financiar esta modificación de crédito “non con cargo a fondos doutras partidas, basicamente porque son inexistentes e porque amosaría unha política de contención de gastos que non sabe aplicar, senón que pretende sufragalo en base á propia débeda que temos con Hacienda, polo que basicamente segue apretando a soga que temos sobre as arcas municipais”, recriminó.



Plan Económico-Financiero

Paralelamente, Couselo reveló que el informe de Intervención sobre esta modificación de crédito es “demoledor contra o labor do goberno socialista nesta área”, ya que critica la “deficiente previsión de crédito e da xestión económica e a contratación de gastos, obras e servizos sen procedementos axeitados e sen fondos ata alcanzar un incumprimento do principio de estabilizada orzamentaria en 2,64 millóns de euros só nos tres últimos anos”. Por ello, añade la popular, este departamento municipal reclama la “urxente” aprobación de un Plan Económico-Financiero.



“A situación económica de Cuntis comeza a ser inaguantable e irrespirable, xa que tamén se incumpre a regra de gasto e medran as débedas de xeito constante, polo que insistimos en que isto só ten unha saída e pasa pola marcha inmediata do alcalde, porque quen xerou este grave problema e segue agravándoo non pode ser nunca parte da solución”, lamentó la portavoz popular, que culpó de la situación del Concello a la gestión del actual alcalde, Manuel Campos, al que pidió su dimisión tras el último Pleno.

Oposición al Plan de Ajuste

Asimismo, la líder del partido de la oposición señaló que el ejecutivo optó por esta solución técnica “para seguir coa súa fuxida adiante no plano económico” después de que la oposición —PP y BNG— le tumbase “merecidamente” su Plan de Ajuste (que conlleva una planificación de los gastos y los ingresos para garantizar un equilibrio en las cuentas locales). Una negativa al plan que Couselo explicó al contemplarse una “subida brutal” del 66% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta situarlo como el segundo más caro de la provincia y del impuesto de vehículos.



Tras este revés al ejecutivo, se negó la posibilidad al Concello de poder formalizar un préstamo con ventajosas condiciones con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, con el que poder devolver los pagos que el Ministerio de Hacienda realizó a los proveedores. En cualquier caso, el alcalde, Manuel Campos, subrayó su “compromiso para seguir sacando cara adiante actuacións, proxectos e servizos” y ya avanzó que desde el Concello “daremos os pasos que nos marque o Ministerio”.