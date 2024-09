Cuntis supera los 2,8 millones en facturas pendientes y ya es el que más impagos tiene de la provincia

El Concello de Cuntis alvanza los 2.867.740 euros en facturas pendientes a 30 de junio del presente año. Así lo destacó la portavoz popular, Isabel Couselo, que, en base a los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, aseguró que el Ayuntamiento tenía facturas de autónomos, Pymes y empresas que hacen obras y servicios para la administración local por importe de 3.173.130 euros al final del segundo trimestre del año y, de ellos, liquidó 305.390 euros. De este modo, quedan pendientes esos más de 2,8 millones de euros, lo que supone el 90,3% de las facturas recibidas, un dato que sitúa a Cuntis como el concello de la provincia “máis incumpridor e con máis impagos”, ya que tiene un ratio de operaciones pendientes de pago de 292,21, advirtió la popular.



“Malia que o Goberno de España nos ten intervidos e detráenos mensualmente a metade do diñeiro estatal que nos corresponde para pagar desde Madrid facturas anteriores que tampouco se satisfixeron, o alcalde segue na súa fuxida para adiante e, en vez de conterse, segue cunha voracidade económica que só pode calificarse de malísima xestión que prexudica enormemente aos nosos provedores, porque non cobran e que vai ter consecuencias aínda máis graves para os veciños”, denunció la edila popular, Isabel Couselo.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores (PMP), se sitúa en 269,82 días, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, lo que supone el segundo peor dato de la provincia, tan solo por detrás, precisamente, de otro municipio de la comarca, como es el caso de Catoira, que supera los 283,90 días y acumula más de 1.659.533 euros en facturas pendientes, al 30 de junio.



“O Concello de Cuntis está a pagar, de media, a nove meses, que é un dato lamentable, pero o peor de todo é a evolución, xa que tárdase 50 días máis que no primeiro trimestre, algo que, por outra banda, era agardado, xa que hai menos ingresos do Estado e polo tanto non hai diñeiro para cumprir con todos os caprichos do alcalde”, sentenció Couselo, al tiempo que auguró “unha forte subida de impostos”.