Denuncian que un carballo en mal estado pone en peligro el cruceiro de San Cibrán, en Dimo

El colectivo Umia Vivo denunció públicamente la situación de peligro en la que se encuentra el cruceiro de San Cibrán, en la parroquia catoirense de Dimo, dado que un carballo en mal estado, situado en las proximidades del elemento patrimonial, está “torcido en dirección ó cruceiro”. Desde la asociación recuerdan que ya elevaron una denuncia pública sobre este mismo caso en 2021, por lo que “sorprendeunos que despois de catro anos a ameaza para a integridade do cruceiro segue patente”. Una circunstancia que ya se trasladó al Concello vikingo, a la Conselleria de Cultura, al Seprona y a la Policía Autonómica.



Así, Umia Vivo lamenta, una vez más, “a falta de coidado do patrimonio etnografico polos titulares e as administracións con competencias en materia de patrimonio cultural e recomendamos que ademais de cortar o carballo podre se deberia podar a rama de outro carballo que invade o espazo do cruceiro e trasplantar o piñeiro que medra sobre o tronco”.