Denuncian jornadas de diez horas seguidas y descuentos que se quitan de las vacaciones en Celtic

El comité de empresa de Celtic Estores Bandalux, en el municipio pontevedrés de Moraña compareció para denunciar las “lamentables condiciones inhumanas, insalubres y penosas de trabajo” que, aseguran, padecen la mayoría de los 250 trabajadores empleados en esta fábrica.



Celtic Estores Bandalux se dedica a la elaboración de toldos, persianas, estores, mosquiteras o cortinas, entre otros elementos. Un trabajo que la plantilla describe como “penoso” por ser repetitivo, con tareas siempre realizadas de pie, a lo que suman “picos de temperatura en la nave de hasta 40 grados”.



En la rueda de prensa, el delegado de UGT, José Eiras, y la delegada de Comisiones Obreras, Pilar Mosquera, han explicado que obligatoriamente tienen que hacer jornadas de trabajo de 10 horas continuadas con un mínimo descanso intermedio de 15 minutos (retirados de las vacaciones). “Somos personas y tenemos familia, no somos ni números ni máquinas”, han recordado estos representantes del comité de empresa, que denunciaron que hay trabajadoras de baja por la ansiedad que le supone el “control continuo” de la rentabilidad.





Barajan movilizarse





Los sindicatos acusan a la nueva dirección de Bandalux de mantener “una posición en todo momento dictatorial”, y señalan al director general, Miguel Comesaña, por “amenazar con despidos a todo aquel que no obedezca sus caprichos”. Concretamente, han relatado que este directivo les ha advertido que presentaría un ERE extintivo que afectaría a 26 trabajadores e invitó al personal a abandonar la empresa si no aceptaban las condiciones.



El comité de empresa trasladará esta situación a Inspección de Trabajo y anuncian que iniciarán las movilizaciones la próxima semana en caso de que la empresa no establezca vías de diálogo.