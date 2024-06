La Diputación aconseja al Concello de Caldas negociar con el Gobierno para desbloquear la mejora de la Travesía de Dona Urraca

Nuevo contratiempo para las obras de mejora de la movilidad peatonal en la EP-8005, conocida como Travesía de Dona Urraca, en Caldas, por la puesta a disposición de los terrenos. La diputada de Infraestruturas, Isabel Couselo, trasladó al alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, la “vontade” de la administración provincial para desbloquear el proyecto “herdado” del anterior ejecutivo. Desde la Diputación explican que la actuación se desarrolla en un tramo en el que se sitúan las instalaciones de la Guardia Civil, por lo que “vía para a posta a disposición dos terreos é a mutación demanial”, por el cual se efectúa la desafectación de un bien del patrimonio del Estado. Para ello, la diputada instó al gobierno local a abrir negociaciones con el Ministerio del Interior para poder avanzar en el proyecto.



Así, Cousello subrayó que el proyecto, en estos momentos, no se puede materializar debido a la imposibilidad de poner a disposición todos los terrenos, ya que, tal y como informó por escrito el Ministerio do Interior, los que ocupa la Guardia Civil “deben excluírse do procedemento expropiatorio”, señaló.



Características del proyecto

Cabe recordar que el Pleno de la Diputación de enero de 2023 aprobó por unanimidad el proyecto constructivo de unas obras que permitirán recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal en esta zona tan transitada. A día de hoy la vía no cumple con las obligaciones mínimas de accesibilidad. Lo que se buscan con las obras es priorizar a las personas, teniendo en cuenta la localización de esta calle en el trazado del Camiño de Santiago, con una alta afluencia peatonal. En esa zona se encuentran además centros como la Escola de Música y la parcela en la que se emplazará el futuro centro de salud, pendiente de la firma del convenio.