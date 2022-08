Educación asegura que dos cuidadores para el CPI de Moraña son suficientes

La Consellería de Educación aseguraba ayer en declaraciones a este medio que Martina, la niña de Moraña de ocho años y con un 86 % de discapacidad, tendrá garantizados sus cuidados este curso en el CPI Santa Lucía. La administración autonómica habla después de que la madre de la pequeña iniciase una campaña de recogida de firmas para que no quitasen la tercera cuidadora que hasta ahora prestaba servicio en el centro educativo y que atendía prácticamente en exclusiva a Martina. El departamento autonómico explica que en el centro se quedarán ahora dos cuidadores después de que haya abandonado el colegio una menor con un gran grado de discapacidad y “considerando Inspección de Educación e falando coa dirección do colexio que con dous están as necesidades cubertas”. La denuncia de la madre de Martina, Sofía Silva, no iba solo por el hecho de que la cuidadora que habitualmente trataba con su hija no vaya a seguir en Moraña sino porque entiende que al tener su hija que tener una persona atendiéndola todo el tiempo el resto de niños con necesidades especiales también van a ver mermada su atención. Algo que desde la Consellería de Educación aseguran que no ocurrirá y que todos los niños con necesidades especiales que hay en el CPI Santa Lucía serán atendidos debidamente.





En todo caso, la madre de la pequeña Martina sigue en marcha con la campaña de recogida de firmas. La niña de ocho años tiene una discapacidad del 86 %, por lo que necesita que una persona la acompañe desde el momento en el que la recoge el autobús, en el propio centro educativo y después cuando ya regresa para casa. La recogida de firmas no solo se está haciendo en Moraña, sino también en otros municipios aledaños para pedir a la Consellería que no elimine esa tercera cuidadora.