Emilia Mernes se suma al cartel del Portamérica

El festival PortAmérica, que se celebra del 3 al 5 de julio en Portas, ha anunciado la incorporación de la artista argentina Emilia Mernes. Será el único concierto en Galicia de la cantante, conocida por temas como "No se ve", "GTA" o "La Original" y que se cuela como la sexta artista femenina más escuchada en la plataforma Spotify en España.

Se suma así a las primeras confirmaciones como Melendi, Love of Lesbian, Viva Suecia, Mikel Izal, CA7RIEL y Paco Amoroso, Recycled J, Iván Ferreiro, Travis Birds, La La Love You, Duncan Dhu, Alcalá Norte, Carlos Ares, Sidonie, Merino, Marisa Valle Roso, No te va a gustar, Siloé o Veintiuno.