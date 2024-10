Éxito de participación en las actividades del Fogar do Maior de Caldas con casi un millar de inscritos

El Concello de Caldas celebra el “éxito abrumador” de participación en las actividades del Fogar do Maior, con casi mil personas inscritas, tras presentar este lunes el programa de este año. En total, se ofertarán este curso una veintena de actividades, que van desde talleres de memoria e informática, hasta obradoiros de manejo de dispositivos digitales y ejercicio físico adaptado, entre otras.



La edila de Maiores, María del Carmen Torres, señala que el gobierno está a la espera de la “inauguración do novo Fogar do Maior, un proxecto que se converterá nun verdadeiro referente”. Un compromiso que, en palabras del portavoz del gobierno, Jacobo Pérez, muestra la “aposta polas políticas públicas que poñen ás persoas no centro, reforzando, neste caso, o noso compromiso co coidado e atención aos maiores, un colectivo que merece todo o noso respecto e esmero. Seguiremos traballando para que Caldas de Reis sexa un lugar onde os nosos maiores sintan o apoio e a dedicación da súa comunidade”, prometió el socialista.