Una feria medieval y un desembarco infantil, principales novedades de la Romaría Vikinga de Catoira

Catoira ya ultima los últimos detalles de logística y de la programación —que va desgranando en pequeñas dosis— para su gran cita festival del verano, la LXIV Romaría Vikinga, que se desarrollará el fin de semana del 2 al 4 de agosto, si bien las actividades ya arrancarán desde el 27 de julio. Uno de los platos fuertes será el “Vikingmusic”, que traerá a la villa conciertos de Xabier Díaz & Albufeiras de Salitre el viernes 2, en el entorno de las Torres do Oeste; Fillas de Cassandra, Malabesta, Rebeliom do Inframundo y Músculo, el sábado 3 de agosto, en la Avenida da Ponte; y De Vacas, Caamaño & Ameixeiras, Mel y Copa Turbo, en domingo 4 también en el casco urbano. Como novedades, la programación de este año incluye también una feria medieval y un desembargo vikingo infantil dentro de las actividades familiares del “Viquinguiña”.



La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, fue presentada esta mañana en el Centro de Activación Cultural Torres do Oeste (Cacto) por el alcalde, Xoán Castaño, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y los ediles de Servizos, Vanesa Pérez, y de Cultura, Raúl Gómez Pato, que destacó que la primera Romaría Vikinga organizada “ao 100 % por esta Corporación” pondrá “como centro á xente de Catoira” y que diversificará las actividades entre el centro de la villa y el entorno paisajístico de As Torres do Oeste, donde tendrá lugar la joya de la programación: el desembarco vikingo.



Una de las principales novedades será la feria medieval, que se situará con casetas en la Avenida da Ponte y que congregará también los puestos de artesanía local que habitualmente se instalaban en las Torres do Oeste. El objetivo es ambientar en el medievo el municipio y “dinamizar” la oferta de actividades durante el fin de semana de la fiesta.



En cuanto a la tradicional obra teatral —rebautizada este año como “Viking Drama” y organizada por la Escola de Teatro Municipal— se representará el miércoles 31 de julio, el jueves 1 de agosto y el viernes 2 del mismo mes en su ubicación habitual en las Torres do Oeste, donde también tendrá lugar la lectura del pregón por una “figura importante de Catoira” pendiente aún de anuncio oficial y el concierto de Xabier Díaz & Albufeiras de Salitre.



También falta por desgranar el programa de la “Viquinguiña”, las actividades culturales, festivas y deportivas pensadas para el público infantil, que arrancarán el 27 de julio y se prolongarán hasta el 5 de agosto, cuando tendrá lugar el desembarco vikingo para menores de 12 años acompañados de un adulto.

También como novedad, se organizará un ensayo previo el día anterior al desembarco, con el objetivo de pulir los detalles para que la representación sea la más fidedigna posible.

Desembarco vikingo y xantar

El día fuerte, el domingo 4 de agosto, tendrá lugar el ansiado desembarco. La mañana comenzará con la actuación de los grupos folclóricos (10 horas) y el espectáculo de Troula (11:45 horas), para después a las 13 horas –aproximadamente— asistir a la representación del desembarco. Este, como es habitual, está organizado con la colaboración del Ateneo Vikingo, y teatralizará la invasión de las tierras gallegas por parte de tres drakkar con unos sesenta vikingos saltando al agua. Habrá una representación de una batalla en la que participarán otro centenar de guerreros locales en tierra. “Vai ser moi vistoso, dramatizando coa xente defendendo as Torres, unha demanda da veciñanza nos últimos anos”, explicó Gómez.

El “Xantar Vikingo” será el sábado, a las 15 horas, con un menú de 25 euros por cabeza, bebida a parte, para el que habrá que pedir reserva a través del portal Ataquilla.com.

"Gran atractivo turístico internacional"

Por otra parte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recalcó el “gran atractivo turístico internacional en base aos valores culturais, tradicionais e tamén etnográficos” de la Romaría Vikinga. Asimismo, subrayó la capacidad de esta fiesta para diversificar la oferta turística y poner en valor este concello y las Torres do Oeste, uno de los doce BIC incluidos en el Plan Xacobeo Next Generation, con los que el gobierno autonómico impulsa obras de rehabilitación de espacios de uso turístico, accesibilidad o de eficiencias energética, entre otras. En este caso, los trabajos incluyen el acondicionamiento de los accesos y la mejora paisajística y la eficiencia de la iluminación.



Merelles recordó que la Xunta aporta una ayuda de 40.000 euros para la organización de la Romaría Vikinga, que ayuda a “promocionar o noso turismo e contribúe tamén a diferencialo doutros territorios en canto a manifestacións únicas e orixinais que elevan a nosa proposta a un nivel moi difícil de superar”. De hecho, el responsable autonómico la internacionalización del destino de Galicia, ya que los turistas extranjeros “xa supoñen o 30 % do total”, celebró.

“Coste cero” para las arcas municipales

El gobierno volvió a destacar que la cita tendrá este año coste cero para las arcas municipales a través de las aportaciones de Turismo de Galicia, Diputación y Mar de Sanitiago, unidas al patrocinio de Estrella Galicia, Vegalsa, IGG Inc. o Abanca, entre otras. La responsable de Cultura de Estrella Galicia, Goretti Castro, puso en valor la “promoción de Galicia e do noso” que realiza la marca. Castro, natural de Rianxo, subrayó que “vin de nena, xoven e maior” a la Romaría Vikinga y puso en valor la colaboración de Estrella Galicia con fiestas como esta, “interxeneracional” y “que promoven a cultura e tradicións galegas”. Asimismo, Castro, recalcó que si bien la marca se ha expandido al mercado nacional e internacional, continuará apostando por lo gallego y apoyando este tipo de iniciativas. Por otra parte, el edil Raúl Gómez, recalcó la importancia de contar con un patrocinador internacional, como el desarrollador IGG, creador del videojuego Viking Rise.