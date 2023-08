García muestra el informe desfavorable de Subdelegación y dice que si hay otro “xa é problema” de Castaño

El socialista Alberto García muestra el informe emitido por la Subdelegación del Gobierno en el informa desfavorablemente sobre el almacén pirotécnico de Coaxe. Data del mes de abril, aunque el edil dice que no se lo hicieron llegar hasta junio.



Xoán Castaño, que fue elegido alcalde en las elecciones del 28 de mayo, señaló hace algo más de una semana que no existía tal informe y que el único emitido por la entidad que preside Maica Larriba era de principios de julio y se mostraba favorable a la pirotecnia. “Chamoume mentiroso e o único mentiroso compulsivo é el”, señala García.



El informe que muestra el socialista recoge textualmente que “esta dependencia”, en referencia al área de Industria e Enerxía de la Subdelegación, informa “desfavorablemente el depósito de consumos explosivos”. Entre otros motivos, señala que el proyecto carece de las soluciones técnicas para contrastarlo con la normativa vigente; que no existe una justificación motivada de los criterios de cumplimiento del depósito; que no se entregó una memoria técnica o que no hay una declaración del empresario titular con una identificación expresa de las zonas peligrosas.



Teniendo en cuenta que Castaño mostró un informe favorable de la Subdelegación, todo parece indicar que estas cuestiones fueron subsanadas, aunque por el momento ha sido imposible aclarar esta cuestión con el organismo estatal. García señala que desconoce si ahora existe otro informe favorable, señala que, en todo caso, tendría que explicarlo la Subdelegación y que “o problema teno el”, en referencia al alcalde. “Agora veremos se co señor Castaño de alcalde se autorizará e obterá a licencia municipal co seu consentimento e que escusas e mentiras inventará e concede a licencia municipal”, incide el edil del PSOE.



Denegación de la licencia



Por otra parte, García responde a Castaño que el informe urbanístico al que hace referencia solo hace constar lo que determina la Lei do Solo y que la firma del alcalde solo acredita que la persona que certifica está habilitada para ello. “Cunha simple lectura do documento descúbrense as súas mentiras”, señala. Además, incide en que, durante su mandato, en enero de 2023, se denegó a Pirogal la licencia de actividad para almacenamiento de material pirotécnico, documento que también aporta. Permiso que, aclara García, “foi solicitado en 2022, non en 2021, como asegura o señor Castaño na súa ignorancia ou mala fe, seguramente o último, porque ten todos os datos no expediente municipal”.



Sobre esta cuestión, incide el socialista, también se informó a la Plataforma de Coaxe crítica con la pirotecnia. “Coa documentación entregada queda claro que non só me opuxen ao depósito de material pirotécnico, se non que informei desfavorablemente da súa apertura e a deneguei, declarando a ineficacia da comunicación previa”, apunta García.