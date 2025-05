El GES de Moraña muere antes de nacer: La Xunta certifica la extinción del convenio

El mapa de la cobertura de las emergencias en los municipios de Ulla-Umia seguirá dependiendo, al menos a corto plazo, de organismos de otras comarcas. Y es que la Xunta de Galicia da por extinguido el proyecto de Grupo Supramunicipal de Emerxencias en Moraña y recupera el camión autobomba del que fue dotada una unidad que, en un lustro, no consiguió constituirse.



Así las cosas, y tras renunciar Valga a ser sede del GES en 2020, la comarca de Ulla-Umia depende de otras unidades, como la de Padrón o la de A Estrada, para reforzar a las protecciones civiles.

Todo comenzó en 2019, cuando tras una serie de reclamaciones laborales que acabaron en los tribunales (con sentencias favorables, la mayor parte), el Concello de Valga anunció, a finales de año, que renunciaba a ser sede de este servicio.

Los GES se crearon en 2013, con la participación de Xunta, diputaciones y Fegamp, para complementar la atención de las emergencias por parte de los parques de bomberos municipales y de la extinción de incendios forestales por parte de los medios de la Consellería do Medio Rural.



El de la comarca de Ulla-Umia se prestaba desde Valga, hasta que en 2019 el ejecutivo anunció su renuncia a ser sede. Fue entonces cuando se creó una Comisión de Seguimiento de los GES, con las entidades que promovieron su creación. Este organismo propuso que la sede pasara a establecerse en la cabecera de la comarca, el Concello de Caldas.



Con diversas denuncias laborales resolviéndose todavía en los juzgados de lo social, el gobierno local que entonces encabezaba Juan Manuel Rey se mostró dispuesto a acoger el GES, pero con una condición: Sin la subrogación de la plantilla.



La cuestión se saldó entonces trasladándola a otro municipio: Moraña se mostró voluntario y en febrero de 2020, a escasos días de comenzar una de las crisis sanitarias más importantes de las últimas décadas, se anunciaba la constitución del GES en el municipio que gobernaba, entonces, José Cela, del Partido Popular.

Sin llegar a materializarse

Pero el anuncio se quedó en eso, en una declaración de intenciones. Nunca se dieron los pasos para la creación del GES comarcal en Ulla-Umia salvo una convocatoria de plazas que incluyó la publicación de resultados. También se compró material: En concreto, la Xunta dotó a esta unidad de un camión autobomba.

Sin embargo, a finales del año pasado el camino del GES de Moraña llegó a su fin antes de empezar. Así lo certifica el gobierno gallego en una respuesta al grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego. La Consellería de Presidencia, que dirige Diego Calvo, apunta a este respecto que “desde a creación dos GES, a Xunta, a pesar de non ter competencia na prestación deste servizo, ademasi de cofinanciar más do 50% do custo de funcionamento, leva feito, e continúa a facer, un gran esforzo inversor para dotar a estes grupos do mateiral necesario par a realización das súas funcións”.



El departamento autonómico, que incide en que la competencia recae sobre las diputaciones, en este caso la de Pontevedra, que gobierna el popular Luis López, señala que ya fue requerida al Concello de Moraña la devolución del vehjculo de la que lo dotó en 2022. Un material que, apuntan en su respuesta, le fue cedido en base a “criterios técnicos empregados en toda Galicia baseados na cobertura territorial, o risco do territorio e as necesidades operativas”.



Sin embargo, y “toda vez que a constitución destes GES non chegou a termo e que no novo convenio GES asinado en decembro de 2024 xa non se inclúen os concellos de Moraña, A Cañiza e A Lama como posibles sede”, se procedió a pedir la devolución de dichos medios.



Lo que no queda claro, o directamente no se menciona, es cómo se va a plantear ahora el mapa de las emergencias en la comarca de Ulla-Umia.

El BNG pide responsabilidades

Ante esta respuesta, el diputado del BNG, Luis Bará, califica los hechos como “moi graves” y exige responsabilidades a los que dirigen las emergencias en la Xunta por “malgasto, a mala xestión e a desprotección dos concellos do interior da provincia de Pontevedra” que, recuerdan los nacionalistas, tienen una “moi deficiente cobertura das emerxencias”.



Señala Bará que “o máis alarmante e preocupante é a situación de desprotección na que están os concellos no interior da provincia como Moraña, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade ou A Lama, que non teñen cobertura de GES e son atendidos desde bases de bombeiros comarcais que tarda até unha hora en chegar en caso de emerxencias, xa que están ubicadas a moita distancia (en Ribadumia e en Bueu)”.



Uno de los últimos incidentes que puso de manifiesto la falta de un servicio supramunicipal en Ulla-Umia afectó al concello de Cuntis: Un incedio en un galpón que movilizó al GES de A Estrada. Aunque en este caso se trata de un municipio próximo, las emergencias en Ulla-Umia están a la espera de una reorganización ajustada a los territorios.