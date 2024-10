El gobierno de Valga tumba la moción del BNG que reclamaba un local de ensayo “digno”

El BNG de Valga presentó una moción en el Pleno de este martes solicitando al gobierno que se acondicione un local de ensayo “que cumpra as condicións mínimas esixidas” y contar con los músicos locales en la programación cultural. Los nacionalistas lamentan tras la sesión que el gobierno en mayoría del PP, “aínda recoñecendo as deficiencias do actual local”, votó en contra de la iniciativa.



En este sentido, el portavoz del Bloque de Valga, Fran Devesa, recrimina al alcalde “falta de diálogo e vontade política” para “apoiar unha demanda que vén directamente dos grupos de música locais”.



Asimismo, los nacionalistas denuncian que el grupo municipal del BNG no pudo hacer las preguntas a las que tiene derecho en cada Pleno, ya que el alcalde lo dio por finalizado antes de que Devesa pudiera realizar las cuestiones que tenía preparadas, “mostrando unha vez máis o pouco rigor democrático e a falta de vontade de debate de quen preside os plenos”, critica el edil.