Un “Goya ex aequo” en el Lacón de Cuntis: Premio para A Tenda y O Cuberto

Al igual que en la última Gala de los Goya, el Lacón con Grelos de Cuntis tiene también un premio “ex aequo”. En este caso, para dos establecimientos que forman parte de la historia del municipio. Uno de ellos, por su trayectoria y valor histórico en el rural: el Furancho O Cuberto, un local en el que se pueden degustar diferentes tapas de la cocina tradicional y que está situado en Magán. Sus clientes destacan la calidad de sus platos y productos y el buen ambiente que siempre reina en su interior.

El otro premiado de la Gala do Chapante será A Tenda da Ponte, inaugurado hace 15 años por su responsable y que destaca por la “aposta clara polos produtos autóctonos nas elaboracións das súas cartas, ademais de poñer en valor e enfatizar a historia, a cultura e a tradición galega”, señalan desde el Concello.

El propietario del furancho, Antonio González, explicó que el nombre se debe al emplazamiento, al lado de la vivienda de sus suegros, donde hace muchos años hubo una taberna y un bar. Él y su mujer adaptaron un cubierto para dar vida al negocio. Natural de la comarca de O Salnés, el propietario “trouxo a Cuntis a esencia dos furanchos, tan habituais no corazón das Rías Baixas”. Una nueva aventura empresarial que comenzó tras casi tres décadas dedicándose a la música y “axudou a poñer no mapa o rural cuntiense”. La entrega de los premios tendrá lugar durante la Gala do Chapante, que será mañana viernes, a las nueve de la noche, en el Centro Sociocultural Patelas e incluirá la actuación de Chumpá Teatro.