Instalan las aulas móviles para trasladar al alumnado y poder iniciar las obras del IES Aquis Celenis

El bipartito celebró la instalación de los primeros contenedores móviles para trasladar al alumnado del IES Aquis Celenis y comenzar las obras de ampliación del instituto. Así, miembros del gobierno local, con el alcalde, Juan Manuel Rey, a la cabeza, visitaron esta mañana los terrenos en los que se están instalando las aulas prefabricadas por parte de la empresa concesionaria de los trabajos y subrayaron que parece que, “tras tantos retrasos, por fin a reforma vai ser realidade”.



A estas seis aulas temporales se trasladarán unos 160 alumnos de Bachiller, para poder arrancar las actuaciones de ampliación por el ala sur del edificio, con la demolición de cubiertas y tabiques para incrementar las estructuras en altura y acometer la ampliación del gimnasio, según explicó la Consellería.



Tanto el regidor como el teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguran que la presión del gobierno local fue “fundamental” para que la Xunta comenzara a cumplir su parte del convenio iniciando los trabajos. En este sentido, el bipartito sostiene que el Concello está ejecutando “escrupulosamente” la parte que le corresponde y facilitó una solución para todas las necesidades que planteó la Consellería: entre otras cuestiones, el gobierno local estableció el contacto entre la Xunta y la propiedad de los terrenos en los que se están instalando las aulas y por los que va a hacer entrada el material para las obras, que el gobierno autonómico ha alquilado.



Convivir con las obras

En cuanto a las aulas móviles, el gobierno local solicita a la Xunta que estén operativas lo antes posible con todo la equipación y las conexiones digitales necesarias para garantizar, pese a su temporalidad, una máxima calidad educativa y que el alumnado y el profesorado “se sintan cómodos”.



“Agardamos que o inicio da actividade nas casetas non teña contratempos, que estas estean correctamente illadas, acondicionadas e listas para poder comezar as clases con garantías”, señalaron tanto socialistas como nacionalistas, que tendieron la mano a la Xunta para ayudar a la normalidad lectiva. En este sentido, recordaron que el uso de las instalaciones prefabricadas por la Xunta con motivo de la reforma del IES Valle Inclán en Pontevedra ya sirvió de experiencia para las posibles incidencias que se produzcan también en Caldas, por lo que se espera que no haya contratiempos.

Aparcamiento disuasorio

Otro de los puntos que crearon fricción entre el gobierno local y la Xunta ha sido la puesta en disposición de la Consellería de los terrenos anexos para dotarlos de un aparcamiento. En este sentido, tanto Rey como Fariña hicieron una nueva llamada a la colaboración institucional con la Xunta y destacaron que es necesario que Augas de Galicia emita “o antes posible” el informe para dar que puedan registrarse avances en cuanto al aparcamiento disuasorio que se pretende construir en la parcela este del instituto.



Explica Fariña que el proyecto del estacionamiento fue remitido al departamento autonómico hace semanas sin que haya novedad al respeto y que el visto bueno de la Xunta es “fundamental” para iniciar el proceso expropiatorio y después licitar los trabajos, algo que le corresponde al Concello.



“Para nós poder avanzar necesitamos que a Xunta axilice os trámites. Só cumprindo cada parte as súas obrigas en tempo e forma poderemos adiantar tanto as obras do instituto como os equipamentos complementarios como o aparcadoiro”, sostiene el nacionalista.