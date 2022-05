Juan Manuel Rey: “O feito de que Portamérica se realice a 100 metros do termo municipal non cambia nada”

Consciente de que hay quien critica que el festival Portamérica se haya trasladado con la totalidad de los conciertos de pago a la Azucarera de Portas el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, hacía ayer una reflexión al respecto de la nueva ubicación. “O feito de que Portamérica se realice a 100 metros do límite municipal non cambia absolutamente nada, máis ben todo o contrario. Define unha imaxe que singulariza, posiciona e dá a coñecer o noso territorio e reforza o concepto de Caldas como capital comarcal”, expone el regidor socialista. Y aunque sí es cierto que la Azucarera linda prácticamente con el municipio caldense, también es verdad que desde A Carballeira (donde en años anteriores se centralizaron los conciertos y donde este año será la acampada) al nuevo espacio del Portamérica en Portas hay 2,2 kilómetros. Alrededor de media hora andando.



La programación festivalera se centra fundamentalmente en el recinto de Azucarera. En Caldas se va a acampar y se reservan dos sesiones vermú gratuitas para las mañanas del sábado 4 y 5 de junio. El alcalde caldense define la presentación del Portamérica como “un dos días grandes do ano” y de hecho como Concello ha puesto a disposición de los jóvenes de 16 a 30 años empadronados en la localidad la entrada gratuita para asistir a los conciertos que, eso sí, serán en Portas. “Eu quero que esta conxunción de intereses garantice a continuidade, pois xerou unha alta actividade e unha gran proxección exterior”, expone el regidor caldense.



Los tres días de conciertos grandes del festival con nombres como el de Lori Meyers, Rozalén, WOS, Nathy Peluso o Mikel Erentxun serán en la Azucarera. Todos de pago. Las sesiones vermú en Caldas son gratis.