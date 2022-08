El Juzgado de Caldas acoge hoy la audiencia preliminar por el triple crimen de Valga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas acoge hoy la audiencia preliminar por el triple crimen de Valga en el que José Luis Abet asesinó a su exmujer, Sandra Boquete (de 39 años de edad), a su excuñada Alba (de 27 años) y a Elena Jamardo (58 años). Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no está previsto que el investigado asista en persona, sino que conectará por videoconferencia desde la cárcel. La audiencia preliminar es un trámite que está incluido en el procedimiento de instrucción y se ampara en el artículo 31 de la Ley del Jurado. Son pasos previos necesarios antes del juicio, que todavía no tiene fecha y que se celebrará en la Audiencia Provincial. Tanto la Fiscalía, como la acusación particular piden para José Luis Abet la pena de prisión permanente revisable. El abogado de la familia argumenta que se trata de un delito de asesinato triple con alevosía, dado que Abet había adquirido una pistola en el mercado negro semanas antes que fue con la que disparó tanto contra su exmujer como entre su excuñada y su exsuegra a la vista de sus dos hijos pequeños. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019 en la pequeña aldea valguesa de Carracido. Fue un suceso que conmocionó no solo a Valga, sino a todo España por la dureza de los hechos.