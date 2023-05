Un lugar en el que solo la mayoría vale tras un mandato de auténtico terremoto político

Nada hacía prever en la campaña de hace cuatro años que el mandato en Catoira iba a convertirse en un auténtico avispero. Los vecinos de la localidad vikinga han vivido desde 2019 con dos alcaldes diferentes, una moción de censura fallida y pactos (oficiales o no) inauditos entre las diferentes fuerzas. Por eso el panorama para la jornada electoral del 28 se presenta con más incógnitas que nunca. En la cancha vuelven a estar los mismos jugadores que entonces: Alberto García por el PSOE, Xoán Castaño por el BNG e Iván Caamaño por el PP. Los tres – a día de hoy– están convencidos de que la suya será la lista más votada en las urnas, aunque exponen argumentos diferentes. García cree que “os veciños teñen memoria e deberían ter en conta o famoso pacto de Isorna que lle dou o goberno a Xoán Castaño”. Se refiere el socialista a una supuesta reunión en 2019 entre el candidato nacionalista y el candidato popular para darle la Alcaldía al primero. García cree que votar al PSOE es “garantía de estabilidade”. Incide en que “encabeza a lista unha persoa que xa é coñecida por todos os veciños e saben o que dá de si”. De hecho se muestra tremendamente crítico con la gestión de Castaño el año que estuvo al frente del gobierno local. “O Concello estivo pechado e non deixaba entrar a veciños e concelleiros, as rúas esquecidas, os camiños, os asfaltados. Durante ese goberno o único que fixo foi poñerse un salario”, critica el socialista. García niega en rotundo que se haya aliado con el Partido Popular, con el que llegó a firmar una moción de censura que no fructificó debido a la dimisión de Castaño como regidor. “Eu non me aliei. Eu son alcalde porque son a lista máis votada”. A los tres ediles que dejaron de apoyarlo tras su regreso los define como “díscolos” y asegura que la lista que tiene ahora es “a que os veciños van apoiar o día 28”.



La sensación de que el BNG va a contar con el apoyo de la mayoría de los catoirenses también la tiene Xoán Castaño. El candidato nacionalista dice que “a imaxe do ano que estiven como alcalde foi moi ben valorada por parte da cidadanía e eu creo que iso se vai trasladar ás urnas”. Por su parte el popular Iván Caamaño entiende que las elecciones le “van a pasar factura ao BNG por ter desaproveitado a súa oportunidade en 36 anos. Intentou aproveitarse dos nosos votos e botounos fóra, e nós tiñamos que respetar aos nosos votantes”.



En todo caso ese intríngulis político se decidirá en las urnas y cada partido tiene –curiosamente– propuestas electorales muy diferenciadas. García hace balance de sus tres años en el gobierno y expone que “se fixeron moitas cousas, como a apertura do CACTO, a reforma da biblioteca, a aula Cemit ou actuacións no entorno das Torres do Oeste”. Reconoce que “hai outras que se foron xestionando, pero que non se poden levar a cabo antes do día 28” tales como “o asfaltado e ampliación das beirarrúas de Oeste, a estrada de San Salvador ou actuacións de importancia na zona das Torres. Tamén hai xestións realizadas no referente á estrada principal que atravesa Catoira e esperamos que se executen”.



Sobre muchas de las cuestiones realizadas por el gobierno de García el popular Iván Caamaño expone que “colaboramos, non gobernamos, pero si me permitiu xestionar os cartos da Xunta e iso trouxo para Catoira máis de cinco millóns de euros. El aproveitouse diso para saír na foto”. Se atribuye como proyectos conseguidos “a reforma do campo de fútbol, máis de vinte estradas asfaltadas ou 35.000 euros para o centro de maiores entre outras”. Señala que ya tiene comprometidos “dous obradoiros de emprego, plans de saneamento e imos establecer plans de limpeza e mellorar cuestións deportivas”.



Xoán Castaño hace balance de su año en la Alcaldía y expone que “demostrei que non estou pegado á poltrona e que se pode traballar dende a oposición sin cobrar un euro”. Su proyecto para Catoira si regresa al gobierno es “pór en marcha un centro de día, levar as actividades para as persoas maiores polas parroquias con transporte e acondicionar locais de ensaio para a mocidade”. También apuesta por “dotar ás parroquias de fibras e outros servizos para que sexan atractivas para vivir ou recuperar o Congreso de Piragüismo para Catoira”.



El nacionalista defiende un parque empresarial en el límite con Carracedo “porque o que temos está moi mal localizado e non cumpreu as expectativas”. Retomar la actividad del parque eólico singular, impulsar la parcelaria y el turismo también están en el programa del Bloque.

Los pactos imposibles



Lo que parece evidente tras este mandato tan convulso es que los pactos –comunes en otros municipios– van a ser difíciles de conseguir en Catoira. Con las relaciones políticas tan enquistadas solo una mayoría clara dejaría un panorama tranquilo en la localidad. Y si no las hay. ¿Qué hará cada partido? Alberto García apela a – de llegar el caso– al acuerdo entre PSOE y BNG que en toda Galicia se materializó en muchas ocasiones. Algo que dada la rivalidad con Castaño parece imposible en Catoira. Por su parte el nacionalista no se plantea un escenario que no sea su mayoría, mientras que Caamaño es contundente y dice que “se non hai maioría absoluta nós non imos investir a ninguén”.