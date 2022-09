Medio Rural ultima las redes de caminos de las parcelarias de Troáns con 486.000 euros

La Consellería de Medio Rural está acometiendo en la actualidad las últimas obras en la red de caminos secundarios de las Zonas de Concentración Parcelaria (ZCP) Troáns I y Troáns II, en el municipio de Cuntis, con una inversión de 486.000 euros y, a mayores, va a iniciar en próximos días el acondicionamiento de algunis accesos a las nuevas parcelar en el caso de Troáns I. El delegado territorial en Pontevedra, Luis López, informó de estos avances tras una reunión de trabajo con el jefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo, y con técnicos de Infraestruturas Agrarias, en la que se analizó el estado actual y el cronograma de actuación de este doble proceso que beneficiará a 1.189 propietarios y reordenará 497 hectáreas.



“A Xunta está a acelerar estas dúas parcelarias do Concello de Cuntis, tras investir 3,3 millóns de euros no seu desenvolvemento ao longo dos últimos anos, para agrupar e facer máis eficientes as súas case 500 hectáreas, que mesturan usos agrogandeiros e forestais, co obxectivo de axilizar ao máximo o seu remate”, explicó el representante autonómico.Además de las obras en la red de caminos secundarios, la Consellería do Medio Rural redacta un proyecto conjunto para ambas ZCP orientado a la ejecución de las obras de mejora de los accesos a las nuevas fincas y, paralelamente, planifica la colocación y cambio de los marcos atendiendo a la resolución de los recursos presentados por los beneficiarios.





La concentración parcelaria de Troáns I, que reducirá la 5.283 parcelas con una superfície de 351 hectáreas a sólo 1.312 fincas de mayor tamaño, está inmersa en las obras de las pistas secundarias, que incluyen 5,8 nuevos kilómetros y a las que sólo le resta un 25% de los trabajos. Paralelamente, se están resolviendo los 38 recursos de alzada presentados contra el acuerdo, pero como no superan el 6% del total ya se procedió en febrero a la toma de posesión provisional de las fincas nuevas. En lo que respecta al proceso de Troáns II, que redistribuirá las 2.977 parcelas preexistentes con una superfície total de 146 hectáreas en 717 fincas, ya tienerematada la red secundaria de caminos y sus beneficiarios ya gozan de la posesión de las parcelas resultantes, por lo que sólo tiene pendiente las obras de mejora de acceso a las parcelas, con la retirada de los cordones de tierra y construción de rampas, “e a colocación do novo amolloamento para poder realizar a elaboración dos títulos de propiedade”, precisa la Xunta.









Desde el Concello de Cuntis señalan que los más de 200 afectados por las concentraciones parcelarias en los sectores I y II de Troáns le pidieron un proyecto real que recoja las demandas vecinales trasladadas a la Xunta hace meses y que aún no obtuvieron respuesta, y que eso es lo que se comporometió a defender ante Medio Rural. Los perjudicados le trasladoron al regidor su cansancio por los “reiterados incumprimentos” de la consellería. Fincas y viviendas que quedan sin acceso asfaltado, caminos en los que no cabe un tractor y una distribución de viales que margina a parte de los dueños son solo algúns dos aspectos por los que están en pie de guera y dicen que no van consentir “un concentración parcelaria de segunda”, concluyen. l