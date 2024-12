Melendi, Love of Lesbian, Viva Suecia o Duncan Dhu, entre las primeras confirmaciones del Portamérica

El Festival Portamérica, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio de 2025 en la Azucarera de Portas, ha anunciado este miércoles las primeras confirmaciones de su cartel. Entre casi la veintena de nombres avanzados, destacan artistas de referencia en el panorama musical español como Melendi, Love of Lesbian o Viva Suecia. Los primeros abonos saldrán a la venta este jueves, día 12 de diciembre, a partir de las 13 horas.

Melendi es uno de los artistas más populares del panorama pop español y muchos de sus temas se convirtieron en himnos, que resonarán con fuerza el año que viene en Portas. A él se suman, en este primer avance, Love of Lesbian, Viva Suecia, Mikel Izal, CA7RIEL y Paco Amoroso, Recycled J, Iván Ferreiro, Travis Birds, La La Love You, Duncan Dhu, Alcalá Norte, Carlos Ares, Sidonie, Merino, Marisa Valle Roso, No te va a gustar, Siloé o Veintiuno.

Y, junto a ellos, la organización del festival también ha anunciado los primeros nombres de los chefs que compondrán el "Showrooking", entre los que destacan conocidos y reputados cocineros como Albert Adriá (del restaurante "Enigma", en Barcelona), Jordi Roca ("Celler de Can Roca", Girona), Alberto Lareo ("Maina", Compostela), Além Tarrío ("Pampín", Compotela), Álex Marugán ("Tres por Cuatro", Madrid), Antonio Arrabal ("Better Balance" y "La Jamada", Burgos), Begoña Rodrigo ("La Salita", Valencia), Dani Carnero ("Kaleja", Málaga), Gonzalo Pose ("Argentinos Burger", A Estrada), Iago Pazos ("Abastos 2.0", Compostela), Iván Cerdeño ("Iván Cerdeño", Toledo), Maca de Castro ("Maca de Castro", Alcúdia), Nagore Izauregui y Rodrigo Fonseca ("Bascoat", Madrid), Pedro Sánchez ("Bagá", Jaén) o Vasco Coelho Santos ("Euskalduna Studio", Porto).