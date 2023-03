El Ministerio de Transportes emite informe desfavorable al proyecto de polígono industrial de Pontecesures

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha emitido un informe desfavorable al proyecto de ejecución del futuro polígono empresarial de Pontecesures. El departamento estatal expone que el proyecto calificado como de interés autonómico precisa de un estudio más detallado del tráfico de la zona, así como de una propuesta de reordenación de los accesos con un nivel de detalle máximo pra poder evaluar así su viabilidad. El informe de carreteras constata que si el parque empresarial se ejecuta en la zona prevista “existe un manifiesto cambio de actividad y uso de los accesos a las carreteras estatales”. Principalmente en la N-550, una de las principales arterias de comunicación de Galicia. El Ministerio entiende que para emitir un informe favorable debe haber una reordenación de los accesos que cumpla la normativa vigente.



Cabe recordar que el futuro polígono de Pontecesures no ha estado estos meses ajeno a la polémica. De hecho tras emitirse el informe del Ministerio los partidos de la oposición en la localidad se han pronunciado al respecto. “Sorpréndenos que pleno tras pleno lle pedimos ao señor Seage que fale co Ministerio para melloras en beirrarúas, iluminación, accesibilidade e diferentes problemas e que non faga absolutamente nada, pero que en cambio con este tema do polígono se movese rapidamente”, manifestó el portavoz del PSOE, Roque Araújo. Por su parte el BNG –que recibió la visita de Néstor Rego– fue contundente y afirma que “entendemos que a localización escollida pola Xunta de Galicia para a construción deste polígono industrial non é a idónea. De facto parécenos unha auténtica aberración”, indicó la candidata Maite Tocino. De hecho criticó la “opacidade” de la Xunta en torno a un proyecto que está resultando ser controvertido.