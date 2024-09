Moraña sortea 600 euros en vales de compra con su nueva campaña “Falemos galego no comercio”

El Concello de Moraña activa la campaña "Falemos galego no comercio local" con el objetivo de impulsar el idioma en el municipio y promover las compras en los establecimientos del municipio.

La campaña se desarrollará entre los días 28 de noviembre y 19 de diciembre, fechas escogidas por el Concello debido al mayor número de clientes que se espera por coincidir a las previas antes de Navidad. La iniciativa incluye diferentes acciones promocionales en diferentes formatos a través de las redes sociales y también la entrega de materiales identificativos como tarjetas, folletos o vinilos a los establecimientos adheridos.

Además, uno de los mayores reclamos de la campaña, es el sorteo de una docena de vales de compra de 50 euros cada uno - lo que suma un total de 600 euros - entre todos los clientes que hagan sus compras durante esas tres semanas en las tiendas de Moraña que participen en el proyecto. El sorteo entre todos los compradores se realizará en un acto público en el Edificio Multiusos de Santa Lucía el 23 de diciembre.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, explicó que esta iniciativa se enmarca en las "constantes campañas" que el Concello realiza "para colaborar no desenvolvemento e na xeración de negocios no noso sector comercial, que é fonte de riqueza e vida e por iso aproveitamos todas as oportunidades nesta materia que nos brindan as distintas administracións".

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la colaboración económica de la Diputación de Pontevedra, ya que es esta entidad la que asume la financiación aportando certa de 7.000 euros.

Sito Gómez quiere invitar a todos los establecimientos comerciales de Moraña a adherise a esta campaña para "amosar a fortaleza, variedade e calidade do sector" en el municipio. Además, el alcalde tambuén quiso animar a todos los vecinos a participar de forma masiva en la iniciatica "xa que é unha das maneiras máis sinxelas e comprometidas para construír o pobo que queremos".