Moraña anuncia que contratará a nueve personas desempleadas y Catoira a diez, de forma temporal

El alcalde de Moraña, José Cela, anunció esta mañana que el Concello contratará durante nueve meses a nueve personas en la modalidad de contrato de personal temporal. Catoira, por su parte, también pone a disposición de los interesados diez nuevos puestos de empleo.



Cela aseguró que la administración local, en su línea de “compromiso co emprego e a igualdade de oportunidades”, cubrirá mediante esta contratación los puestos de conductor, tractorista, oficial de primera construcción, auxiliar de biblioteca, peón transportista y cuatro peones forestales. Asimismo, los seleccionados se irán incorporando durante el mes de enero con una duración de 9 meses.



De igual manera, el regidor recordó que para poder concurrir en esta selección de personal “é imprescindible estar dado de alta como demendante de emprego na Oficina de Emprego de Caldas de Reis”. Por este motivo, Cela recomienda “a todas as persoas que teñen interese en participar desta selección que vaia puntarse, no caso de que aínda non estén”.



Para la contratación, el gobierno local echará mano de más de 111.000 euros del Plan Concellos de la Diputación y 47.000 euros de fondos municipales. El primer edil subraya que se trata “dunha moi boa oportunidade para ter unha experiencia laboral cerca da casa e que permita axudar a aqueles que máis o precisan”.



En esta línea, el ejecutivo señala que estos nueve empleados se sumarán a los 20 participantes en el Obradoiro de Emprego que comparte la localidad con Valga, en la que hay 10 alumnos-trabajadores de Moraña. Así, Cela hace hincapié en que este taller dual “é outra gran iniciativa coa que fomentamos a formación e a experiencia para poder facilitar no futuro” la inserción laboral.