Moraña celebra la aprobación de un presupuesto récord que mantiene congelados los impuestos

El gobierno local de Moraña valoró positivamente la aprobación del presupuesto municipal de 2025, con una cifra récord de 2.957.698,73 euros y que se debatió en Pleno el lunes 30 de diciembre. Un documento que, para el ejecutivo, destaca “pola potenciación de todos os servizos públicos e por manter conxelados todos os importes e taxas municipais por decimocuarto ano consecutivo”.



En este sentido, el alcalde, Sito Gómez, subrayó el incremento de un 10,7% en el presupuesto con respecto a las cuentas de 2024 y que se caracteriza “polo estrito control do gasto público, a eficiencia e a eficacia para os morañeses, aos que non lles imos pedir nin euro máis no seu esforzo fiscal xa que mantemos iguais todos os tributos e ademais, como facemos sempre, imos implementalos cun plan de investimentos específico e ambicioso”. En este sentido, el regidor recalcó que la presión fiscal se sitúa en el municipio en apenas 252 euros por habitante al año, “o que supón unha das cinco máis baicas da provincia”. Entre las distintas partidas, el gobierno indicó las subidas en el Servizo de Axuda no Fogar, las ludotecas, la Escola da Música, La Festa do Carneiro o para los terrenos de la mejora de la carretera Mane-Rebón.