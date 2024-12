Moraña presenta un presupuesto para 2025 que roza los 3 millones y que reduce las inversiones reales

Moraña será el segundo concello de Arousa y Ulla-Umia que conseguirá aprobar en tiempo el presupuesto municipal de 2025 tras el Ayuntamiento de Portas. Lo hará previsiblemente —al tener el PP la mayoría absoluta— en un Pleno extraordinario que se celebrará el lunes día 30, donde se votará un documento que roza los 3 millones (2.957.698 euros), lo que supera en un 10,7% el presupuesto municipal de este año.



En cuanto a las distintas partidas, reserva 577.980,43 euros para el gasto de personal, teniendo en cuenta la previsión del incremento salarial de los funcionarios y personal laboral fijo. También el propio regidor, Sito Gómez (que cuenta con una dedicación exclusiva y en 2023 fijó su salario en 36.973 euros brutos anuales), plantea una subida de un 3%. En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios, se estima una partida de 2.184.654 euros, en la que destaca el impacto de la subida del canon de Sogama, que casi dobla la del anterior ejercicio y se dispara hasta los 163.000 euros. También aumentarán considerablemente las consignaciones al Servizo de Axuda ao Fogar (que crece en 160.816 euros) y a la Festa do Carneiro ao Espeto, que se incrementa en un 42% y que ya se sitúa en los 200.000 euros.



Siguiendo con el desglose del presupuesto, el documento incluye una partida de 61.000 euros para inversiones reales financiados con ingresos ordinales (de los 140.000 euros que se establecieron para 2024) y contempla la cantidad de 16.404 euros para financiar las expropiaciones para el proyecto de mejora de la carretera provincial EP-0503 Mané-Rebón.



Presupuestos “pobres e malos”

Un documento, en definitiva, continuista con la política llevada a cabo desde el gobierno local, pero que volvió a concentrar el rechazo de la oposición. En este sentido, el portavoz del BNG, Marcos Suárez, definió la propuesta del ejecutivo de “pobre e mala” y anticipó su voto contrario porque los presupuestos “non recollen as necesidades reais que hai que poñer en marcha”.



En este sentido, denunció “incoherencias” en el discurso del gobierno local, ya que pese a defender la “austeridade” en las cuentas, se dan incrementos que “non se xustifican”, como en el caso de la partida a la Festa do Carneiro ao Espeto: “Entendemos que é un referente económico, social e festivo, pero hai que controlar os gastos”, señaló Suárez. En la misma línea, el portavoz socialista, Xoel Souto, recalcó que “resulta preocupante que este goberno local priorice as festas por riba doutras necesidades esenciais para o día a día da veciñanza”.



Los líderes de la oposición también recriminaron el impacto de la subida del canon de Sogama, de la que culpan a la gestión de la Xunta de Galicia y al Concello por la falta de inversiones “na búsqueda de posibles alternativas”, indicó el edil nacionalista.



Por su parte, Souto denunció la falta de “ambición para dar resposta ás necesidades reais do noso municipio” y puso como ejemplo una partida de 20.000 euros para el PXOM, que se mantiene con respecto a años anteriores “sen avances significativos”. “Esta falta de progreso no PXOM demostra unha ausencia de compromiso coa planificación urbanística e co desenvolvemento futuro de Moraña”, subrayó.



Por último, el portavoz nacionalista, Marcos Suárez, puso el acento en la “baixada drástica” de las inversiones reales en el Concello, que quedan en una “cantidade ridícula” de 61.000 euros. “A atención no rural queda desaparecida das contas municipais”, zanjó el edil del Bloque.