Moraña incorpora a siete trabajadores temporales para reforzar el rural, infraestructuras y la biblioteca

El Concello de Moraña ha incorporado a siete trabajadores temporales que permitirán reforzar, durante este año, los servicios de atención al rural, mantenimiento de infraestructuras y pistas municipales y a la Biblioteca Municipal. El Ayuntamiento ha llevado a cabo esta contratación a través de una inversión de 133.124 euros, que será financiado al 80 % por el Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, mientras que el 20 % restante será sufragado con fondos propios.



En concreto, las incorporaciones a la plantilla municipal se corresponden con cuatro peones forestales, un peón transportistas, un monitor de servicios a la comunidad y un tractorista. Los trabajadores fueron recibidos por el alcalde de Moraña, Sito Gómez, que les dio la bienvenida con el objetivo “manter no mellor estado as nosas estradas, as nosas parroquias e os equipamentos e servizos públicos municipais para ter atendidos aos morañeses e que se sintan respaldados, coma sempre, polo seu Concello”. Por otra parte, el regidor morañés destacó la apuesta “claramente municipalista” de la Diputación en este 2024, basándose en el hecho de que el Concello dispondrá, a través del Plan +Provincia, de un presupuesto de 544.893 euros, un 8 % más que el año anterior.