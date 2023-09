Moraña pide a Educación que reconvierta la casa del conserje del CPI Santa Lucía en salón de actos

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, trasladó a la Consellería de Educación un proyecto para la reforma de la antigua casa del conserje del CPI Santa Lucía para que pase a ser una sala de usos comunes. Esta actuación necesitaría una inversión de 80.000 euros y el regidor explicó que desde Educación valorarán las cuestiones técnicas de la obra y otras posibilidades, como el derrumbe de esta edificación para ganar espacio al patio y habilitar un salón de actos, demandada por la comunidad educativa, en el edificio central del colegio.



El alcalde trasladó su propuesta en una reunión con el jefe territorial de Educación en la provincia de Pontevedra, César Pérez, y con responsables de la unidad técnica. En este sentido, Gómez indicó que “a Consellería xa ten en conta as nosas peticións e as necesidades do colexio e agora vai estudalas e atendelas do mellor xeito, polo que estamos agradecidos do seu interese e acollida”. En esta línea, el regidor aseguró que Educación se comprometió en cualquier caso a trabajar en que el centro escolar conte con una nueva aula diáfana para celebrar actividades.



Sobre la labor de la Xunta en el centro público, Gómez concluyó que “investiu case 900.000 euros no noso centro público nos últimos anos para a súa completa modernización, entre os que se incluíu unha rehabilitación enerxética e funciona, pero desde o Concello sempre somos moi esixentes e por iso seguimos traballando arreo para aumentar a confortabilidade da comunidade educativa de Moraña”.