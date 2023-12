Los Mozos de Arousa se encuentran con sus "miniyos" en Valga

Borjamina y Raúl, dos de los integrantes del equipo televisivo Mozos de Arousa, estuvieron por partida doble en el Belén Artesanal de Valga, ya que se acercaron hasta el local de Campaña para conocer a sus “miniyos”, las miniaturas que lucen desde hace una semana en el emblemático nacimiento.



Los dos hermanos vilagarcianos se mostraron entusiasmados cuando entraron al Belén y comprobaron sus dimensiones, así como la cantidad de escenas y personajes que forman parte de él. “Véndono en fotos parece máis pequeno, non imaxinamos que albergara tanto contido nin que o percorrido fora tan grande”, declararon. Además, los televisivos, que junto con Bruno se hicieron con el cariño de muchísimos espectadores, reconocieron que “Nunca imaxinamos que puideramos aparecer nun Belén con tanta tradición e ao lado do presidente ou do rei, pero tampouco pensabamos que o programa (Reacción en Cadena) ía ter tanta repercusión”.



Sobre sus miniaturas, los hermano Santamaría indicaron que “son supercaracterísticas, polas camisas, a posición que teos no atril. Vese perfectamente que somos nós”. Los Mozos estuvieron acopañados por miembros de la Asociación Amigos do Belén y, en representación del Concello de Valga, por los ediles Carmen Gómez y Pedro Calvo.