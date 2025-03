El 'Muíño do Barro', en Valga, pasa a formar parte del Catálogo do patrimonio cultural de Galicia

La Xunta decidió incluir el 'Muíño do Barro', situado en la parroquia de Cordeiro de Valga, en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Pone así fin a un procedimiento que comenzó en noviembre de 2022, cuando se inició la solicitud para declararlo BIC.

Se trata de una construcción que en 1879 se dedicaba a la molienda de trigo, compuesta por dos muelas y una presa que contienen las aguas que hacen funcionar el artefacto. En una estructura posterior, de 1928, se indica que está compuesto por tres muelas.

En la resolución de la Consellería de Cultura del 17 de marzo, publicada esta mañana en el DOG, se especifica que "na solicitude non se acredita o valor cultural sobranceiro do muíño dentro do ámbito da Comunidade Autónoma, requisito esixido polo artigo 8.2 da LPCG para proceder á incoación dun procedemento de ben de interese cultural".

Según los informes elaborados en el Servizo de Invetario, de la Dirección Xeral de Patrimonio, el Muíño de Barro se ajusta a la tipología tradicional de los molinos gallegos, conservando suficientemente su integridad formal y constructiva y los aspectos característicos que determinan su autenticidad.

Por ello, el 14 de noviembre de 2023 dicha dirección general decidió incoar el procedimiento apra incluirlo en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, abriendo un proyecto de información pública. Tras acreditarse que cumple con los valores y requisitos exigidos, culmina el procedimento.

Descripción

Está ubicado en en contorno rural agrario, regado por el río Louro, entre dos masas boscosas y dos asentamientos tradicionales, que sufrieron la expansión de nuevas edificaciones descontextualizadas, algunas de las cuales están cerca del molino.

El agua que lo hacía funcionar se captaba desde una presa construida en el Louro, al lado de una aldea homónima, unos 200 metros al este del molino y donde hay un pequeño salto de agua. Desde allí se conducía por un canal excavado en el terreno, entre los predios próximos.



Por tanto, consta en la resolución, "estamos ante unha complexa infraestrutura de derivación, condución e regulación das augas para dar servizo a unha especie de muíño de balsa, que combina dous sistemas de captación". La estructura se dispone longitudalmente en dirección nordeste-suroeste, perpendicular a la balsa.

Asimismo, desde Cultura destacan que "o 'Muíño de Barro' é un ben da arquitectura tradicional certamente singular, pero a súa integridade está seriamente comprometida polos anos de abandono e tampouco constan referentes bibliográficos". Por ello, consideran oportuno incluirlo en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.