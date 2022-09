Nava Castro pone en valor en Caldas la oferta termal basada en la excelencia y calidad

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, dio ayer una conferencia sobre termalismo dentro del curso que está teniendo lugar en Caldas durante estos días. Durante su intervención, destacó la apuesta de la administración autonómica por el termalismo, “que ten unha gran incidencia nos territorios no que ten lugar, gracias á súa capacidade para diversificar e desestacionalizar a oferta”, así como el fomento del turismo interno y externo.





Además, incidió en que este sector encaja en la apuesta del gobierno gallego por un modelo basado en la seguridad, la calidad y la sostenibilidad, como se recoge en el Plan Galicia Destino Seguro 2021-2023, en el que la Xunta trabaja en colaboración con las tres universidades y con la Agrupación Industrial Turismo de Galicia.





“Temos ben claro que co termalismo temos en Galicia un dos produtos turísticos máis especializados e singulares, co que é posible chegar a perfiles de turistas distintos e mesmo incluílo en ofertas combinadas con outras propostas, cumprindo con dous dos piares do turismo galego: Desestacionalizar e diversificar a oferta”, aseguró la responsable autonómica.





La directora de Turismo de Galicia participó en el curso “Termalismo en el oeste de la Península Ibérica”, mediante una conferencia sobre las oportunidades de Galicia en este ámbito. Castro destacó que la comunidad autónoma cuenta con media docena de establecimientos que tienen el distintivo Q de Claidade.