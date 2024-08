La nueva oficina de turismo de Caldas provoca diferencias en el bipartito y denuncia del PP

La ubicación de la nueva oficina de Turismo en Caldas –en plena calle Real, pegada a la Plazuela y próxima a las Burgas– ha provocado duras críticas políticas tanto por parte de la oposición como entre los dos socios de gobierno, BNG y PSOE. La concejalía de Turismo dirigida por el nacionalista Manuel Fariña ha anunciado que esta misma semana abrirá la oficina en la calle Real, en un módulo prefabricado que ha disparado las críticas. Fariña justifica que la instalación es “provisional” y que su localización “foi estratexicamente elixida por estar á entrada da vila no Camiño de Santiago, por onde pasan milleiros de peregrinos”. Apunta que la oficina que había hasta el momento “non reunía as mellores condicións para a prestación do servizo” y que el cambio de ubicación era “necesario”. La nueva oficina de Turismo se inaugurará el domingo con el concierto del grupo burgalés Fetén Fetén y sus instrumentos inimaginables.



Lo cierto es que el lugar elegido por el teniente de alcalde no tardó en provocar reacciones tanto entre la ciudadanía como a nivel político. El PP –sin ir más lejos– denuncia la existencia de “graves irregularidades patrimoniais e estéticas” por la colocación del módulo prefabricado “fronte a un edificio con fachada catalogada e en pleno Camiño Portugués e sen o correspondente permiso da Dirección Xeral de Patrimonio”. De ahí que el PP haya presentado ya un escrito ante este organismo de la Xunta y denuncie que no se pidieron las autorizaciones sectoriales pertinentes. “Estamos ante unha barbaridade adoptada por unha persoa, xa que esta horrible oficina instalouse por instrución directa de Manuel Fariña”, señala el PP. Lo cierto es que la ubicación tampoco gusta en el PSOE. A través de su perfil de Facebook la formación que ostenta la Alcaldía y que gobierna con el BNG manifiesta que “aínda que respectamos a independencia das áreas de goberno repartidas, baseada no acordo entre o noso partido co BNG, cremos que esta non é a opción adecuada para este emprazamento”. El BNG insiste en que el lugar es el idóneo para llegar a un mayor número de visitantes.