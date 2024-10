La Oficina de Turismo de Cuntis recibió más de 400 visitantes durante la temporada estival

La Oficina de Turismo de Cuntis cerró la temporada estival prestando asesoramiento a más de 400 de personas durante los meses de verano. Solo en septiembre fueron cerca de un centenar los visitantes que se acercaron hasta las instalaciones municipales para recibir asesoramiento sobre lugares de interés del municipio y de su entorno. Según los datos recogidos por el técnico de Turismo, la mayor parte de estas visitas pertenecen a personas llegadas de otras ciudades y Comunidades Autónomas de España, predominando sobre todo gente de Madrid y Euskadi. En septiembre, además, también se incrementaron las interacciones con turistas de otros lugares del Norte de la Península Ibérica, como Asturias o Cantabria.



Además de solicitar información sobre la oferta termal o las rutas de senderismo, el Concello percibió entre los visitantes un mayor interés por otros lugares menos conocidos. Un ejemplo es la Lagoa de Zó, de carácter estacionario. Este lugar, situado en el alto del Monte Mesego, recibió muchas visitas y forma parte del sendero que va hasta el Castro de Arcos. En este sentido, el alcalde, Manuel Campos, recuerda que esta ruta fue señalizada hace poco tiempo y que “demostra que Cuntis conta cun gran número de recursos para atraer a turismo durante todo o ano”. Además, subrayó que pese a que estas dependencias dejen de formar parte de la Red de Oficinas de Turismo Rías Baixas de la Diputación no va a afectar a su funcionamiento. “Isto non vai supoñer ningún tipo de merma no servizo, que seguirá operativo durante todo o ano”, recalcó el alcalde.