La oposición de Portas exige “transparencia” sobre el proyecto de una pirotecnia en Lantaño

Una pirotecnia con capacidad para almacenar 1.000 kilos de material y a 700 metros del núcleo poblacional de Cachal, en Lantaño. Esta es la propuesta que la firma Pirotécnica do Salnés S.L. tiene sobre la mesa para el municipio de Portas y que ya ha superado algunos trámites administrativos. En estos momentos el proyecto está en el período de alegaciones en la Subdelegación del Gobierno y ya ha provocado las primeras reacciones. El portavoz del BNG, Arturo Fontán, apunta que presentarán alegaciones y advierte que “non estamos en contra deste tipo de instalacións, pero sempre e cando se fagan con todas as garantías”. Señala el nacionalista que “si ou si, e polo lugar no que pretende ubicarse, o transporte ten que pasar por dous núcleos poboacionais importantes como son o de Lantaño e o de Romai, así que non o vemos claro”. Añade que “en ningún momento chegou a este grupo información algunha sobre este proxecto por parte do Concello, se se fixo algún requerimento de cambio de uso do terreno no que se busca ubicar ou se se pediu algún tipo de licencia”. De ahí que también pedirán al gobierno local de Ricardo Martínez “que aleguen”. Una petición que desde el PSOE también se le hará al equipo de gobierno del PP. “Solicitaremos información ao alcalde no vindeiro Pleno. Nunca se nos dixo nada deste tema e queremos estar debidamente informados”, señala el portavoz socialista Manuel Flores. Ambos líderes de los partidos de la oposición coinciden en que la transparencia por parte del ejecutivo popular que dirige Ricardo Martínez “é inexistente”. “Nin se nos pasa información de nada, nin documentos de ningunha cousa”, expone Flores. Por su parte Fontán indica que “hai tres ou catro anos escoitárase ese rumor e eu cheguei a preguntarllo ao alcalde no Pleno e sempre me negou esa posibilidade que agora se ve que é certa”. Un proyecto que les preocupa por su condición y por la “proximidade coas casas”.