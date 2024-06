La oposición de Portas fuerza un Pleno para demandar actuaciones en la parroquia de Lantaño

Los grupos de la oposición en el Concello de Portas, BNG y PSOE, han pedido la convocatoria de un Pleno extraordinario para demandar una serie de actuaciones en la parroquia de Lantaño, tras ponerse en contacto con colectivos vecinales de la zona. La oposición recrimina al ejecutivo que estas demandas, que en alguno casos cuentan con mucha antigüedad, “nunca foron atendidas dende o goberno municipal a pesares do baixo custe económico que poden supor para as arcar municipais”, por lo que entiende que “non poden aprazarse máis no tempo”.



En cuanto a las medidas en concreto, se reclama al ejecutivo de Roberto Martínez la mejora de la seguridad viaria y el ensanchamiento de la pista de entrada a Paredes y O Chacal, en la intersección con la carretera EP-8004, especialmente después de que la comunidad de montes de Lantaño cediese hace años una parcela al Concello para tal fin. También se exige el acondicionamiento como itinerario peatonal del entorno de la cía de ferrocarril en el lugar de O Casal, la limpieza del arroyo existente entre la fuente de Padreiro y el pozo de Baceiro, las gestiones necesarias con Transportes para la corrección de la intersección de la N-640 en el entorno de la playa fluvial y con la Consellería de Planificación de Infraestruturas para la construcción de un enlace en la futura autovía AG-47 con la carretera EP-8004. Asimismo, se reclama al gobierno el acondicionamiento para el aparcamiento de la parcela que tiene la comunidad de montes —y que está dispuesta a ceder al Concello— cerca de la iglesia parroquial, demandar a la Diputación que se pinten los pasos de peatones en las paradas de autobús de la EP-8004 y la solución en los problemas en la traída municipal de agua en el lugar de Aldeanova y O Cachal.



Tanto los socialistas como los nacionalistas, consideran así que se trata de unas demandas “razoables”, “non supoñen un custe económico para o Concello de Portas e son de xustiza, polo que esiximos que sexan atendidas”.



A consecuencia de esta exposición de motivos, el gobierno popular ha decidido convocar el Pleno extraordinario para debatir estas propuestas esta mañana, a partir de las 10 horas, pese a que la oposición había solicitado que se convocase para el próximo viernes, a las 21 horas. Para los nacionalistas, este cambio viene dado “para dificultar a asistencia de público e dos concelleiros e concelleiras da oposición” y reclama al regidor que “actúe como alcalde e non como militante” de un partido político.