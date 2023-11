La oposición de Valga reclama que se cambien los criterios de adjudicación del contrato del SAF

El PSOE y el BNG de Valga emitieron ayer sendos comunicados para reclamar al gobierno local un cambio en los criterios de adjudicación del Servizo de Axuda ao Fogar (SAF). El expediente de contratación del servicio se aprobó este lunes en el Pleno ordinario, así como los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, con un presupuesto superior a los 900.000 euros.



En este sentido, la portavoz socialista, María Ferreirós, advierte que el Concello dispone un precio de 19 euros la hora ordinaria y de 21 euros la hora extra, que las empresas podrán ofertar a la baja al no existir límites en los pliegos. Por ello, Ferreirós señala que “os criterios para seleccionar a empresa non poden ser a baixada de soldos das auxiliares” y defiende que “os criterios non son xustos para elas nin para os usuarios”. Asimismo, la socialista insiste en que, una vez contratada la empresa, "se faga cumprir o pago de quilometraxe ás auxiliares para moverse entre domicilios, que no contrato aparece unha cuantía de 28.000 euros e que non se está facendo ata agora".



Por su parte, el portavoz nacionalista, Miguel Lois, indica que “partindo de que o prezo proposto nesta licitación xa é de por si moi baixo, que se estea primando as baixas económicas só levará ao empeoramento na prestación do servizo”. Además, la formación propone un mayor control por parte del Concello sobre la concesionaria, incluir cláusulas sociales y favorecer la formación continuada de las trabajadoras. Lois también incluye que el BNG no votó en contra “por ser este un servizo que afecta tanto a usuarios como a traballadoras“.