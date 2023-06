La orquesta América y A banda da loba actuarán en el Carme de Pontecesures

El Concello de Pontecesures acaba de dar a conocer el cartel de la Festa do Carme, que se celebrará desde el viernes hasta el 3 de julio, y que contará con las actuaciones de la orquesta América y de A banda da loba, entre otros. Además, el gobierno local decidió aplazar, hastae nero, la Festa do Churro.

La alcaldesa, Maite Tocino, explicó que "sacar unhas festas coma estas en menos de oito días foi algo moi difícil, sobre todo porque non había nada programado con anterioridade, pero penso que fomos quen de conseguir unhas festas moi dignas que de seguro disfrutarán os veciños e veciñas".

Por cuestiones de tiempo, explicó Tocino, no fue posible organizar la del Churro, "xa que non había nada previsto por parte do goberno anterior". Por ello, tras una reunión con el colectivo, acordaron seguir adelante pero cambiándola de fecha para el 7 de enero. Así, tendrá lugar el Día do Patrón, "unha proposta que xa tiñamos enmente, porque pensamos que o inverno é unha mellor época para este produto e que entran mellor uns churros en inverno que roldando os trinta grados como imos estar o vindeiro 3 de xullo", explicó la regidora nacionalista.

En cuanto a las de la Virxe do Carme, incluyen actividades pensadas en todos los gustos y edades. Comenzarán el viernes, con la actuación musical de Wöyza & The Galician Messengers, un grupo liderado por la artista de hip hop y soul Sofía Trigo, que interpreta canciones populares del patrimonio histórico-cultural gallego, en clave de música urbana. Será a las 21 horas en la Plazuela.

La Asociación Cultural Xarandeira será la encargada de abrir la jornada del sábado 1 de julio, con pasacalles matutino y una actuación en la Plazuela a las 12. Ya por la noche, desde las 22 horas, actuará A Banda da loba, un grupo integrado por cinco mujeres que decidieron unir sus trayectorias individuales para crear un proyecto colectivo, en el que mezclan pop, blues, folk, rock y sonidos tradicionales.

El domingo amanecerá con salva de bombas, un pasacalles con la Banda de Música de Lantaño y un concierto de la Polifónica Cultural A Barcarola. A las 18 horas, tendrá lugar el tradicional Desfile Valeiro y, media hora más tarde, está programada la misa solemne, tras la cual tendrá lugar la procesión con la Banda. Por la noche, la verbena correrá a cargo de La Ola ADN y América.

El lunes estará especialmente dedicado a los niños. Por la mañana, la Asociación Cultural Algueirada ese encargará del pasacalles, seguido a als 12:30 de una misa a San Antón cantada por la Polifónica. Por la tarde, desde las cinco, habrá una gran Festa Intantil, con hinchables, espuma y colchonetas, entre otras atractivos, por las calles de San Lois y San Lázaro, así como en la Plazuela. El grupo de animación infantil Las Pamiusuky se encargará de poner el punto y final a las fiestas con un divertido espectáculo lúdico musical, que incluye una gran variedad de canciones infantiles y actuales.

El Concello de Pontecesures recuerda que las personas que quieran participar en la procesión de las Festas do Carme se pueden inscribir en las oficinas municipales hasta las dos de la tarde del jueves 29 de junio. La ropa para la procesión podrá recogerse el viernes 30 de junio, entre las 10 y las 14 horas, en la propia Casa Consistorial.