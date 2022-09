El Pleno aprueba el proyecto de 3,7 millones para suprimir dos pasos a nivel en Cordeiro

El Pleno de Valga aprobó el proyecto de 3,7 millones de euros que se ejecutará mediante un convenio con Adif para eliminar los dos pasos a nivel de Carracido y Castiñeiras-Carballa, en Cordeiro. Se realizará mediante la continuación de los caminos de enlace paralelos a la vía y la construcción de un paso superior que “garantirá a conenxión entre ambas marxes”, además de “incrementar” la seguridad, informaron fuentes municipales.



Durante la sesión también se abordó la Conta Xeral de 2021, que el gobierno local aprobó en solitario con el voto en contra del PSOE y Valga Viva. Las mismas fuentes detallaron que se cerró con un remanente de tesorería positivo de 318.597 euros y un ahorro neto de 341.481 euros. Según el concejal de Facenda, Jose Ángel Souto, “cuprimos coa normativa orzamentaria sen necesidade de ningunha medida correctiva” y el alcalde, José María Bello Maneiro, añadió, entre otras cosas, que las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre eran de 1,6 millones, pero “desta cantidade o Interventor destaca que un millón xa foron pagados no primeiro trimestre de 2022”.



Sin embargo, en un comunicado posterior, la portavoz socialista, María Ferreirós, acusó al regidor de “darlle á volta ao informe de Intervención intentando desmentir o resultado negativo mezclando datos do 2022 e 2021”. Es más, aseguró que el mismo “é demoledor” y muestra una “incapacidade de controlar o gasto e que se recadou moito menos do que se preveía a principios de 2021”, denunció. De hecho, mostró parte del mismo donde se indica que el remanente de tesorería para gastos generales es negativo en 154.928 euros y que se “incumpren” medidas de consolidación fiscal.



La edila también aseguró que el Interventor “reconoce” en un informe a petición del Defensor del Pueblo que “o grupo popular maquillou a conta xeral no 2019 para ocultar o saldo negativo. Por tanto, vostedes non teñen credibilidade ningunha”, añadió.