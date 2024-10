El PP de Caldas acusa a Fariña de “tentar rebentar todas as tradicións” por el cambio en los festivos locales

El Partido Popular mostró su “absoluto respaldo” al comercio tras su malestar por la supresión del festivo de San Roque para el 2025, que se sustituirá por el jueves 14 de agosto. Así, los populares acusaron al teniente de alcalde, Manuel Fariña, como el promotor de este medida, propulsada en el marco de las políticas de “tentar rebentar todas as nosas tradicións”.



El portavoz popular, Fernando Pérez, criticó que el bipartito “dea novamente as costas a un sector fundamental e moi potente para a vila, xa que elimina o 16 de agosto do calendario de festivos só por cadrar en sábado”. “É un ataque na liña de frotación do comercio e un paso máis na eliminación da identidade de Caldas que promove o BNG desde o goberno malia a súa pequena representación”, subrayó.



En este sentido, Pérez señaló que su formación “apoia totalmente” la campaña emprendida por los comerciantes, que van abrir sus puertas el jueves 14 de agosto pese a ser festivo local y cerrarán el sábado 16, pese a que sea laborable. Un sentimiento “case unánime” en el sector. “O 14 de agosto é un día calquera que non ten ningún significado nin forma parte da nosa identidade”, concluyó.