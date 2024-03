El PP de Caldas exige al bipartito que agilice la ejecución de los accesos al Aquis Celenis y a la parcela del centro de salud

El Partido Popular de Caldas emitió un comunicado en el que exige al gobierno local que agilice la ejecución de los accesos al IES Aquis Celenis y a la parcela del futuro centro de salud de la villa termal, situado en el entorno de la Avenida Urraca, ante el anuncio de una próxima doble inversión de más de 10 millones de euros por parte de la Xunta para ambos equipamientos.



El portavoz popular, Fernando Pérez, insta asó al bipartito a que dote “de inmediato” la partida presupuestaria y active la mejora del acceso al instituto, ya que no cuenta con consignación ni proyecto “e van obrigar a que a maquinaria pesada teña que acceder por un BIC como a Carballeira ante o comezo das obras previsto para este mesmo ano”, según advierte Pérez.



Sobre el centro de salud, para el que la Xunta ya avanza en la redacción del proyecto, el popular indica que el acceso en coche se realizará a través de la Avenida Urraca, por la carretera provincial EP-8004, en un ámbito urbanístico de casi 7.000 metros.



“O bipartito de Caldas, que se atopa nun clima de pasotismo absoluto, é un auténtico especialista en grandes retrasos, tal e como vimos nos anos que tardou en ceder a parcela do centro de saúde e as voltas que lle dou ao instituto, así que ten que poñerse a traballar de inmediato porque a tramitación urbanística e ambiental do PEID, a consecución dos terreos e a licitación e execución das obras vai levar bastante tempo”, sostiene el popular.